Arrimadas pide votar para "hacer historia" y ser orgullo de próximas generaciones

9/12/2017 - 19:41

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este sábado votar en las elecciones para "hacer historia" y ser el orgullo de próximas generaciones, para que puedan decir que los que serán sus padres y abuelos superaron el reto del independentismo y salieron reforzados.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"Queremos ser partícipes de la historia. En este momento histórico, hay que estar a la altura de las circunstancias", ha dicho en un encuentro con unos 40 de jóvenes en una carpa de Cs en la plaza Universitat de Barcelona para toda la campaña, y también han participado el dirigente de Cs Fernando de Páramo y la secretaria de Juventud del partido, Melisa Rodríguez.

Arrimadas ha advertido de que las próximas generaciones no van a perdonar si no se está a la altura: "No podemos quedarnos mirando" ni equivocarse de voto, ha dicho, y ha valorado lo conseguido por generaciones anteriores, ya que Cs es un partido nuevo pero consciente de lo bien hecho hasta el momento, y ha puesto como ejemplo la transición.

Ha explicado que Cs es un partido "sin mochilas", europeísta, que valora el talento --por lo que no tiene cuotas para el acceso de jóvenes, ha destacado-- y que mira al futuro en vez del pasado, que ella considera reinterpretado, por lo que ha defendido fijarse en el 2114 y no en el 1714.

Para ella, Cs habla claro y es reformista frente a las opciones que "quieren romperlo todo, y partidos que quieren dejarlo como todo como está", y ha destacado que los jóvenes forman parte de la generación que está más cercana a Europa, y Arrimadas la define como 'generación Erasmus'.

ELOGIO DE FERNANDO DE PÁRAMO

El número 4 de Cs por Barcelona, Fernando de Páramo, ha insistido en que estas elecciones son el "momento histórico de esta generación", cuyos hijos y nietos les preguntarán por lo que hacen en este momento, y deberán responder con orgullo que votó, que es lo más libre y bonito en democracia, ha dicho.

Y ha destacado que Arrimadas reúne tres excepciones: su juventud, ser la única candidata a la Generalitat y haber liderado la oposición con estas características, además de elogiar su preparación, su experiencia fuera de la política y especialmente su "valentía", como cuando el Parlament declaró la independencia.

MELISA RODRÍGUEZ (JÓVENES)

La secretaria de Juventud del partido y portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha criticado que no existe un proyecto para los jóvenes en España.

Y ha dicho que Cs se ha organizado de forma distinta a otros partidos, "huyendo del modelo de doble estructura" con una agrupación de jóvenes diferenciada que se acaba sectorizando y convirtiéndose en un grupo aparte, según ella.