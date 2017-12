El PSN critica la "incoherencia" de Podemos al apoyar la lista única "aun reconociendo que será un cambio traumático"

10/12/2017 - 10:29

La formación lamenta "el acoso político a las formaciones que han decidido apoyar su proposición de ley" para evitar la lista única

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

El PSN ha criticado la "nueva incoherencia" de Podemos al apoyar la lista única en Educación "aun reconociendo que el cambio hacia ese sistema será traumático".

Para los socialistas, el periodo transitorio en el que convivan ambas listas propuesto por la formación morada "es solo un intento de lavado de cara ante una posición incomprensible en un partido que se dice de izquierdas, y se supone ha de defender la igualdad de oportunidades, e implica reconocer que la lista única es discriminatoria".

El portavoz socialista de Educación, Carlos Gimeno, ha afirmado en un comunicado que "las incoherencias en esta materia por parte de Podemos están a la orden del día, porque durante toda la legislatura Podemos está votando en contra de propuestas socialistas en favor de una educación pública de calidad e inclusiva, y se ha echado en manos del nacionalismo, dando por buena la estrategia del Departamento de usar la Educación para hacer política lingüística".

Gimeno ha asegurado que Podemos "ha decidido apostar, no por la educación pública sino por el seguidismo al Gobierno, sin importarle si esa posición perjudica a la mayoría del profesorado navarro, si se vulnera la igualdad de oportunidades o si se garantiza el mérito y la capacidad para acceder a un empleo público, si se apoya una proyecto educativo nacionalista estrecho y singular, o si se obvia la realidad sociolingüística de Navarra".

Para el parlamentario socialista "no es creíble el discurso de Podemos defendiendo la educación pública" porque ésta "no se apoya dando cobertura a una lista única discriminatoria". "No se apoya avalando las decisiones del Gobierno sin participación de la comunidad educativa y del Consejo Escolar. No se apoya dando cobertura a la segregación de centros por modelos, como en Sarriguren, no se apoya mirando para otro lado ante la inversión de la matrícula en favor de la concertada, que crece ocho puntos con este Gobierno en zonas urbanas", ha remarcado.

Tampoco se apoya la educación pública, continúan los socialistas, "sosteniendo a un Gobierno que promueve licitaciones míseras que generan precariedad laboral, apoyando que se recorte el PAI en horas y recursos y que el alumnado desfavorecido se concentre en la escuela pública y en concreto en el Modelo AG. Pero también amparando que no aumenten los recursos personales especializados para atender la diversidad".

El PSN ha criticado, además, "el reparto del dinero público, que supone destinar 413.000 euros a centros concertados para atender a la inmigración y minorías culturales por solo 150.000 para los centros públicos, que acogen a la gran mayoría de este alumnado" o "la reducción de un 60 por ciento de las dotaciones para gastos de funcionamiento".

"En definitiva, un suma y sigue de medidas que perjudican a la escuela pública y que Podemos suscribe", han reprochado los socialistas. "Ahora también la lista única, otro paso más en la estrategia nacionalista, que claramente ha puesto el foco en la educación y en la función pública como elementos fundamentales para sus objetivos", han manifestado.

Gimeno ha preguntado "cómo va a explicar" Podemos en la Ribera "que el Gobierno quisiera nombrar a los directores de centros con unidades modelo D en esa zona exigiendo el EGA, o cómo va a explicar en la zona no vascófona que la ciudadanía va a tener mucho más difícil acceder a un empleo público".

"Y cómo va a explicar que suscribe actuaciones que ni están en su programa electoral ni en el acuerdo programático, y que van destinadas a fomentar el euskera pero no la calidad educativa", ha añadido.

Por otro lado, el PSN ha censurado "el acoso político a las formaciones que han decidido apoyar su proposición de ley" y ha lamentado que "se intente desviar la atención buscando culpables y traidores, cuando los únicos responsables son el Gobierno y algunos de sus socios". Asimismo, ha reprochado que la consejera de Educación, María Solana, "aliente manifestaciones contra alguno de sus socios de gobierno".