IU critica a PSOE y Cs por "vetar en el Parlamento las inversiones necesarias para reabrir el Hospital Militar"

10/12/2017 - 10:40

La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida (IU) en Sevilla, Eva Oliva, ha lamentado este domingo que la Junta de Andalucía no vaya a destinar el próximo año "ni un euro" a la recuperación del antiguo Hospital Militar, toda vez que PSOE y Ciudadanos (Cs) "han tumbado las enmiendas presentadas por IU al presupuesto autonómico con el fin de que en 2018 se acometieran las inversiones precisas para reabrir este centro".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

"El Gobierno de Susana Díaz vuelve a ignorar, con el apoyo entusiasta de sus socios de Cs, una reivindicación muy necesaria y cada vez más generalizada en la sociedad sevillana", ha criticado la concejala de IU, quien, en un comunicado, ha asegurado, no obstante, que su formación política seguirá luchando, junto a la Marea Blanca, para que, "más temprano que tarde, este histórico hospital pueda volver a prestar servicio en nuestra ciudad".

Oliva ha recriminado tanto a PSOE como a Ciudadanos esta "nueva traición" a los intereses generales de los sevillanos, al "rechazar con sus votos en el Parlamento andaluz la posibilidad de poner fin al abandono que arrastra un centro hospitalario de referencia, cuya reapertura paliaría muchos de los problemas que padece actualmente la sanidad pública andaluza en Sevilla", como las "dilatadas listas de espera, saturación de las urgencias, falta de camas, insuficiencias en la atención primaria, etcétera".

"Tanto Juan Espadas (PSOE) como Javier Millán (Cs) tienen que dar muchas explicaciones a los sevillanos sobre la negativa de sus partidos a que el Gobierno andaluz incluya en sus próximos presupuestos las inversiones pertinentes para que este centro recupere su uso asistencial y hospitalario, antes de que el deterioro del edificio lo haga irrecuperable", ha añadido la concejala de Izquierda Unida.

Para Oliva, la posición de PSOE y Cs resulta "todavía más injustificable" si se tiene en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó a finales de octubre una moción, impulsada por IU y Participa, en la que se recogía esta misma reclamación. De este modo, ha reprochado a Espadas y Millán que, "una vez más, pongan los intereses de sus partidos por encima de los de la ciudad".

"En Izquierda Unida no podemos entender cómo en un momento en el que Andalucía permanece a la cola en número de hospitales, de médicos y de camas por habitante, este equipamiento sanitario no sólo se encuentre cerrado, sino que encima esté siendo desmantelado progresivamente por la Junta", ha remarcado Oliva. Por ello, ha asegurado que su fuerza política seguirá apoyando todas las iniciativas y movilizaciones que se convoquen para exigir la reapertura de este importante hospital porque "con la salud no se juega", según ha advertido.