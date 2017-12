La Asamblea de Extremadura expone una muestra de Enrique Jiménez dedicada a quienes "se mueren por vivir"

10/12/2017 - 11:18

La exposición de pintura 'Pasión por la vida', del artista extremeño Enrique Jiménez Carrero, que se puede ver en la Asamblea de Extremadura hasta finales de enero de 2018, recoge el trabajo de los últimos 15 años del pintor y está dedicada a "todas las personas que se mueren por vivir la vida".

MÉRIDA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha destacado el artista, quien ha detallado que esta exposición cuenta con 105 obras y que a la Asamblea de Extremadura en Mérida ha llevado "una pequeña muestra", la cual está dividida en distintas temáticas que son 'Retratos de Carnaval', 'Caballos', 'Reinventando los clásicos' y 'Danza'.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Jiménez ha explicado que en estas obras destacan el rojo y el blanco, el primero porque es "el color de la sangre, de la vida, del amor, de todo aquello que te da fuerza", y el blanco porque "también es el color del amor", ha dicho. "Por eso conjugan esa pasión por la vida que yo trato de plasmar en mis cuadros", ha resaltado.

Además, Enrique Jiménez ha señalado que "uno de los temas constantes" de su pintura es la representación de la mujer y ha añadido que para elaborar sus obras utiliza "la técnica mixta".

"Yo cuando empiezo a pintar lo primero que pienso es que me emocione, si a mi no me emociona cuando la estoy haciendo pienso, difícil va a ser que yo sea capaz de emocionar al visitante, por eso juego con la provocación del detalle", ha concluido este artista.