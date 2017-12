Anticorrupción se opone a reabrir la causa por la ayuda de Invercaria a una empresa apadrinada por Banderas

10/12/2017 - 11:26

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que rechace el recurso del PP-A contra la decisión del juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria de archivar la pieza relativa a los préstamos por importe de 1.498.000 euros concedidos a la empresa Kandor Graphics, apadrinada por el actor malagueño Antonio Banderas.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone así al recurso presentado por la acusación que ejerce el PP-A al entender que "no puede decirse como en otros proyectos que la decisión sea arbitraria y que el destino de los fondos no fuera un proyecto de los propios del capital riesgo".

De este modo, la Fiscalía considera que existen "suficientes dudas ab initio que hace que entendamos no puedan superar el juicio de acusación", señalando que "existen diferencias importantes en este proyecto con respecto a otros", ya que, en primer lugar, "hay una empresa que culmina el proyecto, la película, aunque con escaso éxito comercial".

Asimismo, defiende que, "a pesar de existir inversiones previas, lo cierto es que parece que existe un análisis sobre el proyecto, al menos existen datos razonables sobre el mismo", constando la existencia de un informe ejecutivo del departamento de Análisis y un informe conjunto realizado entre Caja Granada e Invercaria, aunque "este es el punto donde más dudas pueden establecerse".

No obstante, y según indica la Fiscalía en este escrito consultado por Europa Press, "lo relevante es que hubo una valoración técnica", añadiendo que "es cierto que los primeros 150.000 euros se otorgan cuando no se ha concluido el análisis, pero no es menos cierto que a diferencia de otras inversiones, en esta sí existió un encargo específico del consejero delegado de que se hiciera".

"En tanto se culminaba, el consejero delegado tomó la decisión de otorgar ese primer préstamo tomando como referencia la información que el director de análisis técnico suministraba al consejero delegado, pues el mismo estaba en fase de elaboración, culminándose posteriormente de manera positiva", argumenta la Fiscalía, que por todo ello pide a la Audiencia que rechace el recurso presentado por el PP-A.

El juez archivó esta pieza, en la que estaban siendo investigados los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, al entender que "no está debidamente justificada la perpetración de un delito" y que "no existen indicios racionales de criminalidad que le puedan ser imputables a persona o personas determinadas".

En este sentido, los abogados de los dos expresidentes de Invercaria se han opuesto también al recurso del PP-A, y en el caso de Pérez-Sauquillo su letrado manifiesta que dicho recurso "se basa única y exclusivamente en manifestaciones sesgadas, interesadas y parciales, ya que como queda acreditado tanto por el instructor como por las manifestaciones del Ministerio Fiscal, es claro y evidente que en el caso de autos no existen indicios racionales de criminalidad" respecto del expresidente.

"MALA FE" Y "TEMERIDAD"

En un escrito, consultado por Europa Press, el abogado de Pérez-Sauquillo señala que "la propia parte damnificada, ante la supuesta o hipotética existencia de indicios racionales de criminalidad, la agencia IDEA, no ha efectuado acusación o reclamación alguna por la supuesta pérdida económica que le pudiera haber reportado los préstamos concedidos en favor de la mercantil Kandor", una cuestión que, "evidentemente, no ha sido analizada ni tenida en cuenta por la representación procesal del PP-A en su recurso".

De su lado, el abogado de Laura Gómiz se ha opuesto igualmente al recurso del PP-A y ha reclamado que se le condene expresamente al pago de las costas al entender que "es de una mala fe y temeridad inusual" dada "la gravedad de los hechos que se imputan con una absoluta y manifiesta falta de rigor y lamentable desprecio al principio de presunción de inocencia, de intervención mínima del Derecho Penal, de taxatividad y de legalidad procesal".

En el recurso, el PP-A reclama a la Audiencia Provincial de Sevilla que revoque el auto de archivo dictado por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, y acuerde que en su lugar dicte la apertura de procedimiento abreviado dado el "cúmulo de irregularidades claras y latentes que, de entrada y siempre sujeto a su correspondiente juicio, se deducen en esta pieza".

"De hecho, hay otras piezas que sí han sido enviadas a procedimiento abreviado que pudiesen albergar muchas más dudas razonables sobre la comisión de delito que ésta en concreto", admite el PP-A.

EL ARCHIVO

El juez Juan Gutiérrez Casillas archivó la pieza por las ayudas a Kandor Graphics al entender que "no puede afirmarse que la decisión de la inversión fuese arbitraria y que el destino de los fondos no fuera un producto propio de capital riesgo".

El juez relata que Kandor Graphics se constituyó como mercantil el 17 de abril de 2002, con domicilio social en Granada y siendo su objeto social la producción y realización de películas de cine y otros, con un capital inicial de 3.000 euros y cuyos administradores solidarios eran Marcelino Almansa, Manuel Sicilia y Rainer Uphoff.

Posteriormente, entraron en el capital social mediante una operación conjunta Inversiones Progranada e Invercaria, tras lo que cambió la administración de la sociedad, pasando a ser presidente del Consejo de Administración Marcelino Almansa, dice el juez, que añade que Invercaria habría realizado cuatro préstamos a la empresa por un importe total de 1.498.000 euros.

El magistrado asevera que, en este caso, "no existen indicios racionales de la existencia" de un delito de malversación de caudales públicos al constar que la empresa promotora "culmina el proyecto con la elaboración de una película de cierta escala comercial" y que existió un análisis del proyecto en Invercaria "en donde aparece un informe ejecutivo y un informe realizado conjuntamente con Caja Granada".

VALORACIÓN TÉCNICA

Al hilo de ello, el juez dice que "existió un análisis de la inversión" y de esta manera "el procedimiento analítico interno en Invercaria fue observado con la correspondiente valoración técnica por el departamento de Análisis e Inversiones".

A su juicio, "se siguió con la diligencia debida una elaboración analítica de la procedencia de la inversión en orden a la obtención de un posible resultado próspero de esa inversión por parte de Invercaria en la promotora Kandor Graphics", por lo que "no puede afirmarse que la decisión de la inversión fuese arbitraria y que el destino de los fondos no fuera un producto propio de capital riesgo".

Por ello, y al "no aparecer indicios racionales de delito imputable a persona alguna", el juez decretó el archivo de la pieza.