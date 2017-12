Montero destaca que la Junta paga en 2,12 días sus facturas a proveedores en octubre, "síntoma de saneamiento"

10/12/2017 - 11:54

El periodo medio de pagos en Andalucía se ha situado en 2,12 días en el mes de octubre, lo que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha considerado un "síntoma de saneamiento" de las cuentas públicas y del efecto del decreto de Garantía de Tiempos de Pago --aprobado en marco y reduce a 20 días el plazo para el pago de las facturas vinculadas a servicios esenciales, en lugar de los 30 días previstos en la normativa vigente--, que "no ha tenido que aplicarse".

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera ha calificado el dato del mes de octubre como "importante", ya que se suma a "varios meses consecutivos" donde Andalucía es la comunidad que "mejor atiende sus obligaciones con terceros". Así, Andalucía comenzó el año con un periodo medio de pagos de 3,16 días y bajó a -4,63 días en junio --es decir, se adelantó 4,63 días de media a la fecha en que empiece a computar el plazo legal--.

En este sentido, ha apuntado que no ha sido necesario aplicar el decreto de Garantía de Tiempos de Pago porque la propia normativa establece que es "prioritario atender las obligaciones que derivan de sectores con facturación con la Junta". "Se pone en marcha un circuito exprés para aquellas facturas que tienen un sueldo vinculado al cobro de esa factura para que ninguna empresa utilice como excusa para no pagarla a su trabajador que no recibe el dinero por parte de la Junta", ha explicado Montero.

Además, ha señalado que el Gobierno está "muy pendiente" de estos indicadores y "sabe" que Andalucía está cumpliendo porque "siempre hemos cumplido incluso con nuestro voto contrario" en otras cuestiones. Así, ha llamado la atención sobre que "habitualmente" la Junta recibe más reconocimientos del Gobierno de España por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a pesar de las discrepancias, que del PP-A. "Sería bueno que el Partido Popular se centrara en la defensa de los interés de Andalucía", ha señalado.

Andalucía se mantiene desde hace dos años por debajo de la media de las comunidades y cumple la normativa de morosidad que marca como límite máximo para el pago a proveedores los 30 días desde que se recibe la factura. Desde enero de 2016, la comunidad acumula un descenso en su periodo medio de pago cercano a los 32 días (31,38 días menos). Además, entre los meses de mayo y julio pasados, la Junta ha realizado sus pagos incluso antes de que comenzara a contar el PMP.

Cabe recordar que, en respuesta a una pregunta del PSOE-A en el Pleno del Parlamento el pasado 5 de octubre, señaló que, desde la entrada en vigor del decreto, se han tramitado 647.000 facturas por un importe global de 3.280,3 millones de euros.