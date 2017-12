El PP exige a Colomer que "dé la cara" en las Corts y explique la abstención del PSPV a la tasa turística

10/12/2017 - 12:02

El portavoz de Turismo del Partido Popular en las Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha recordado que el titular de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, "debe comparecer" el próximo martes, 12 de diciembre, en comisión en la cámara para hablar de la tasa turística. Una comparecencia para la que le ha reclamado que "dé la cara" y explique la abstención de su partido, el PSPV, al gravamen.

Los 'populares' quieren conocer "la letra pequeña y los acuerdos de trastienda alcanzados con Podemos" sobre este tema, por lo que esperan que esta comparecencia "se sustancie y no asistamos a una nueva espantada de Colomer".

En un comunicado, Pastor ha recordado que su grupo solicitó en septiembre la comparecencia de Colomer en las Corts para que diese explicaciones sobre la tasa turística. "Sin embargo, casi tres meses después, la comparecencia de la máxima autoridad turística de la Comunitat Valenciana sigue sin producirse", ha denunciado.

El diputado ha subrayado que "dada la importancia del tema y el interés que gira en torno a la tasa turística, Colomer debe dar la cara" en esta ocasión, ya que "en su última cita prevista en las Corts, el secretario autonómico desconvocó en el último minuto excusando la coincidencia de un viaje a China".

Por tanto, el PP entiende que "Colomer y el PSPV quieren olvidarse del tema y dejar en el ambiente que todos ha sido una ocurrencia de Podemos". "Se equivocan si piensan vamos a comulgar con esa coartada tan poco creíble y tan irrespetuosa hacia el propio sector turístico", ha advertido Pastor.

El 'popular' ha ahondado al respecto en la existencia de "muchos frentes abiertos y preguntas sin contestar en este tema", por lo que considera que "Colomer y el PSPV están obligados a dar respuestas coherentes y a explicar los motivos de la abstención del grupo socialista --en el debate de la propuesta de la formación morada en la Comisión de Economía--, así como los acuerdos ocultos a los que han llegado con Podemos".

LA POSICIÓN DE PODEMOS, "POCO CREÍBLE"

Para el parlamentario, "es poco creíble que Podemos apueste tan abiertamente por implantar una tasa al sector turístico, e incluso lo marque como condición para aprobar las cuentas del Consell para 2018, y de repente den la apariencia de que todo fue una broma".

"Algo no cuadra", ha subrayado Pastor, que ha relacionado la cuestión con otras medidas como el Sistema de Depósitos Devolución y Retorno de envases (SDDR), que "ahora (Mª José) Salvador --consellera de Vertebración del Territorio-- quiere probar en los ayuntamientos para cumplir con sus socios".

Ante estas "intrigas y tratos poco claros" entre los socios de gobierno PSPV y Compromís, el 'popular' ha advertido que el PP estará "vigilante". Además, si Colomer "no es claro y convincente" en su comparecencia del martes, el grupo pedirá explicaciones al jefe del Consell, Ximo Puig.

"El PSPV y sus continuas abstenciones no son ejemplo de claridad y valentía ante uno de los problemas más importantes que afectan a uno de los principales sectores económicos de esta Comunitat", ha manifestado, para criticar que "los socialistas no han sido leales al Consell de Turisme, el máximo órgano consultivo de la Comunitat en materia de turismo, que en su última reunión se manifestó con un rotundo 'no' a la tasa".

De hecho, Fernando Pastor ha asegurado que "si el PP no llega a votar en contra la propuesta de Podemos", la tasa turística hubiese salido adelante en su debate en las Corts, por lo que ha vuelto a afear la abstención del PSPV.