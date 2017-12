González (PSOE) destaca el "compromiso" de Junta y Diputación con Cádiz y pide al gobierno local "que colabore"

10/12/2017 - 12:06

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha destacado "el compromiso y la implicación" de administraciones como la Junta y la Diputación con la capital gaditana, y ha pedido al equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- que "colabore".

CÁDIZ, 10 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha manifestado que "mientras que unos, como Junta y Diputación, están trayendo proyectos y recuperando impulso para la ciudad, uno se pregunta qué está haciendo el Ayuntamiento como tal".

El portavoz socialista ha señalado que el PSOE "ha reclamado en los últimos tiempos dar ejemplo de responsabilidad y exigencia a otras administraciones de su compromiso con la ciudad". En este sentido, ha apuntado, como ejemplo, que la Diputación "se marcó Valcárcel como una prioridad", mientras que en el caso de la Junta están los proyectos que se ralentizaron en su momento o la propia inversión o puesta en marcha de programas como los de empleo.

Fran González ha explicado, como ejemplo, que el PSOE ha presentado iniciativas en el Pleno para que el Ayuntamiento amplíe, a modo de complemento, algún plan de empleo de los puestos en marcha por la Junta. "Si no va a dar cumplimiento a lo que tiene aprobado en Pleno de hacer un plan de empleo para la ciudad, que aprovechen y amplíen esos de la Junta", ha añadido el portavoz socialista, que ha afirmado que "el problema es que ni siquiera son capaces de desarrollar esas alternativas".

"Desaprovechan oportunidades que se le brinda. Si no quieren aprovechar eso, por lo menos que no estorbe, y en ese no estorbar hay una serie de situaciones que están liderando otras administraciones que lo que tiene que hacer es colaborar", ha concluido Fran González.