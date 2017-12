Sucesos.- Detenido un hombre tras presuntamente haber agredido a su jefe con un cuchillo

10/12/2017 - 12:35

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre de 36 años de edad, identificado como J.O. y vecino de Lorca (Murcia), como presunto autor de un delito de lesiones tras supuestamente agredir con un cuchillo a su jefe.

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

La actuación por parte del Instituto Armado comenzó cuando la víctima, encargado de varios trabajadores en una finca donde se realizan trabajos de recolección, comunicó a los agentes de la Guardia Civil en dependencias del acuartelamiento de Huércal-Overa (Almería), que, tras una discusión con uno de sus trabajadores, este se encaró a él portando un cuchillo de los usados para la recolección de hortalizas y le hizo un corte en el dedo, según informa la Benemérita en una nota.

Según la víctima, el motivo de la discusión fue que "le recriminó al trabajador que no portaba el chaleco identificativo necesario para trabajar", y, "al ver que persistía en su intención de no usarlo, le comunicó que así no podía continuar con la labor y que se marchara de la finca, a lo que el trabajador reaccionó usando el cuchillo contra él".

Tras la presunta agresión, la víctima tuvo que ser trasladado al hospital de la Inmaculada de Huércal-Overa, donde recibió cinco puntos de sutura en la herida, mientras que los agentes recabaron todos los datos posibles del agresor y comenzaron una batida por la zona de los hechos intentando localizar al autor de las lesiones.

Asimismo, durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil mantuvo diferentes entrevistas con posibles testigos del hecho, de donde aseguró haber obtenido "importante información del autor, que tras la agresión abandonó el lugar".

Tras contrastar toda la información, la Guardia Civil ha detenido a J.O. como presunto autor de un delito de lesiones que ya ha sido puesto, junto a las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa.