PSE acusa a EH Bildu y Podemos de plantear enmiendas a los Presupuestos vascos "para cambiar gobiernos, no políticas"

10/12/2017 - 12:37

Mendia critica que vayan a pedir este lunes la devolución de unas Cuentas que "garantizan lo que durante este año ambos han reclamado"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha destacado que la formación socialista es "determinante" para "garantizar la estabilidad" en Euskadi, en contraposición a lo que sucede con EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a quienes acusa de plantear enmiendas a los Presupuestos vascos "para cambiar gobiernos, no políticas".

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, la dirigente socialista ve así en la coalición soberanista "incapacidad para influir en la política vasca" y a Elkarrekin Podemos "obsesionado" con el PSE.

"Ya lo intentaron otros en el pasado, y no pudieron, pero persisten. A los socialistas vascos nos están queriendo tachar de la política vasca, y a la vez nos exigen las políticas que son incapaces de materializar ellos en Euskadi. En eso se resume la enmienda a la totalidad que EH Bildu defenderá este lunes", expresa.

A su juicio, se trata de una enmienda "teóricamente a los Presupuestos" de 2018, pero en la práctica es una enmienda a la totalidad que tiene "su razón de ser en su propia incapacidad para influir en la política vasca".

"Lo mismo que Elkarrekin Podemos nos apela y critica a partes iguales a los socialistas. Somos su obsesión, aunque les hayamos mostrado nuestra disposición a pactar las Cuentas y la hayan despreciado para quedarse una vez más en el rincón", incide.

Mendia dice que el "reto más inmediato" de los socialistas es el de garantizar que se pueda reforzar la sanidad pública, que aumenten los recursos para las escuelas, llegar a gente que necesita la RGI y aún no puede acceder, reforzar la lucha contra la precariedad y el fraude laboral, que el derecho a la vivienda se extienda a 2.500 familias que no la pueden pagar, "que nadie con pocos recursos se quede sin la medicación que le haya recetado su médico o que a nadie le corten la luz o el gas por no poder pagar sus facturas".

"En eso hemos estado pensando, mientras otros pensaban en los independentistas catalanes o en cómo subrayar diferencias cuando más se reclama trabajo común. Hemos estado trabajando en concretar la agenda ciudadana para el próximo año, la que hemos conseguido que cale la acción de todas las administraciones públicas vascas y la que queremos que marque el futuro", se congratula.

En este sentido, dice que en el pleno parlamentario de este lunes, EH Bildu y Elkarrekin Podemos van a pedir que se devuelvan unos presupuestos que garantizan lo que durante este año "ambos han reclamado".

"EXCUSAS VANAS"

"Con cifras infladas para intentar vestir sendas decisiones estrictamente políticas. Con enmiendas para cambiar gobiernos, no para cambiar políticas. Utilizando excusas vanas para ocultar las debilidades propias", afirma, para añadir que se trata de "una actitud que lamentamos".

Por último, advierte de que los socialistas, "a pesar de las pulsiones sectarias de otros", van a seguir defendiendo un país donde quepan todos."Seguiremos abriendo puertas a todos, y seguiremos respondiendo al mandato que nos trasladaron a todos en las urnas los vascos y vascas, quienes nos esperan fuera del Parlamento", finaliza.