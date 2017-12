Las compras navideñas en los mercados municipales tendrán como banda sonora las voces del Coro de Jóvenes de Madrid

10/12/2017 - 13:40

El Coro de Jóvenes de Madrid amenizará, a partir de este lunes y hasta el 29 de diciembre, las compras navideñas en 44 mercados municipales, en horario de mañana y tarde.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el Coro de Jóvenes de Madrid está compuesto por 80 personas de edades comprendidas entre 15 y 26 años, dirigidas por Juan Pablo de Juan.

El concierto inaugural tendrá lugar a las 12 horas, en el mercado de Las Ventas, situado en la calle Virgen de la Alegría, 10. El concierto de clausura tendrá lugar el viernes 29 de diciembre en el mercado Maravillas

El programa de conciertos pretende que los madrileños sigan disfrutando de la oferta de productos de proximidad que ofrecen estos equipamientos públicos, en un ambiente "de ocio y tradición para pequeños y mayores".

El programa completo de conciertos se puede consultar en el enlace de la Dirección de Comercio y Emprendimiento y en la agenda de conciertos de la Asociación Coro de Jóvenes de Madrid: http://bit.ly/2knjiDk

MÚSICA CORAL JOVEN

El Coro de Jóvenes de Madrid, que nació en julio de 2014, agrupa a unos 80 jóvenes de entre 15 y 26 años de edad que cuentan con una larga trayectoria musical.

Dirigidos por Juan Pablo de Juan y bajo la coordinación técnica de Rennier Piñero, han recorrido diferentes ciudades españolas y han actuado en prestigiosos festivales como el Internacional-Youth Chamber Choir Meeting (Alemania), XIX Europa Canta Festival (Hungria), XVII Mednarodni Glasbeni Festival Mladih (Eslovenia) y el 22 Choralies de Vaisson La Romaine.

Asimismo han colaborado con diversos coros como a Kiss for ALl the World, Orfeoi Gazte, Hong Kong Children's Choir, Giovani Cantori di Torino, y han trabajado junto a directores internacionales como Bo Johansson (Suecia), Ursa Lah (Eslovenia) y Kjetil Aamann (Noruega), Karmina Silec (Eslovenia) y Basilio Astulez (España).