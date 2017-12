El 60 aniversario de Europa Press, motivo del cupón de la ONCE de este domingo

10/12/2017 - 14:06

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 10 El 60 aniversario de Europa Press es el motivo del cupón de la ONCE de este domingo, 10 de diciembre, cuando 5,5 millones de cupones difunden por España la labor informativa de la agencia de noticias.

Europa Press se fundó en el año 1957, aunque su embrión data de 1954, cuando Torcuato Luca de Tena Brunet, Luis Valls, Gonzalo Fernández de la Mora y Javier García Vinuesa fundaron la agencia bajo el nombre de 'Europa'. En 1966, la nueva Ley de Prensa permitió crear nuevas agencias de noticias, lo que permitió a Europa Press saltar del reportaje a la noticia y transmitir su propio teletipo.

En la década de los 70, Europa Press logró algunos de sus mayores éxitos periodísticos, como la primicia de la muerte de Francisco Franco o la designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

Europa Press cuenta con sede en todas las CC.AA. y corresponsales en todas las capitales de provincia, lo que le permite ofrecer una importante cantidad de informaciones locales y autonómicas. Difunde, las 24 horas al día, más de 3.000 informaciones.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción; y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más que le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.