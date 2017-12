Cataluña. sánchez ve "espíritu de remontada" de los socialistas catalanes y que la victoria del psc será la de la "convivencia"

10/12/2017 - 14:13

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este domingo que en Cataluña se respira el "espíritu de remontada" de los socialistas catalanes y se mostró convencido de que el PSC será la primera fuerza política en las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre.





Desde una sala del teatro municipal de Lleida abarrota, el líder del PSOE hizo un llamamiento para "que no se quede ningún socialista en casa, que no se quede nadie que se sienta de izquierdas, catalán, y no independentista en casa, que vayan a votar porque si tú no votas, ellos (independentistas) continuarán".

Así, dijo que se respira un "espíritu de remontada" de que el Partido Socialista está "de nuevo aquí", en "primera línea para ganar las elecciones, para ser primera fuerza política". "Y lo vamos a ser", sentenció.

Por ello, el líder del PSOE apuntó a la "gran movilización de catalanes socialdemócratas, porque la victoria socialista representará la victoria de la convivencia y la concordia".

Una vez más, Sánchez cargó contra la situación de España porque "no gusta" el Gobierno que preside Mariano Rajoy y avanzó que en el próximo periodo de sesiones los socialistas impulsarán una iniciativa para establecer un ingreso mínimo a los parados. "Hay muchas cosas que hacer y tenemos un gobierno agotado, asediado por la corrupción, pero ya llegará su momento, cambiaremos España, pero vamos a empezar cambiando Cataluña", indicó.

En este sentido, dijo que primero, ganar en Cataluña, y después realizar "una oposición útil" en el Parlamento nacional con la impronta de los valores que defiende el socialismo como voz para "esa mayoría social que ha sido abandonada por el Partido Popular".

También cargó contra Ciudadanos, a los que denomina últimamente como "su media naranja", porque "no sólo comparte ideario sino una misma forma de hacer política", la de "decir una cosa y hacer lo contrario" y denunció el incumplimiento del acuerdo de Gobierno de PP-Cs.

Por su parte, a las formaciones secesionistas, dijo que "querían romper con España y terminaron por romper Cataluña".

Por ello, apeló al voto útil ante esta "foto finish" de que hay "cuatro (partidos) que pueden ganar las elecciones, pero sólo uno representa la convivencia y la concordia, y ese es Miquel Iceta. Así insistió en que la única solución para Cataluña pasa por el candidato del PSC porque baila "al ritmo" de la justicia social, de la convivencia, y la concordia entre todos los catalanes y no de unos contra otros.

OBRAS DE SIJENA

Previamente, el alcalde socialista del Lleida, Ángel Ros, hizo mención a las obras de arte de Sijena retenidas en el Museo de Lleida y reclamadas por Aragón, y en las que el Gobierno de Rajoy se ha implicado obligando a hacer cumplir una sentencia judicial. Hizo una defensa de la aplicación del 155 de la Constitución, pero indicó que esto "no puede servir para resolver pleitos entre administraciones" y apostilló que "el arte sacro no es objeto del 155".

Ros afirmó que el 155 ha servido para "restaurar" el orden constitucional y estatutario, el Estado de Derecho, y permite "garantizar" la seguridad jurídica a las empresas y las personas.

BANDERAS

La primera teniente alcalde de Lleida y candidata al Parlament, Montse Mínguez, abogó por trabajar "juntos para la reconciliación", para "mejorar" la financiación y el autogobierno, pero "siempre desde la política" y para que "no sea necesario poner banderas en los balcones".

Precisamente, en el duelo de banderas en los balcones que se ve en muchos lugares de España con 'senyeras', esteladas, o españolas colgadas desde las ventanas o terrazas, frente al teatro del mitin del PSC, un mismo balcón tenía colgada todas las banderas: la de Europa, la de España, la de Cataluña, y la de la 'estelada', la que enarbolan los independentistas.

El cabeza de lista del PSC por Lleida, Òscar Ordeig, agradeció a Sánchez que "siempre" ha estado junto a los socialistas catalanes, en estos momentos "muy duros y complicados", por lo que "estaremos contigo al 100% hasta que seas el presidente de España" porque "necesitamos echar a Rajoy".

