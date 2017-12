Millán (Cs) llama al diálogo para tener "el mejor presupuesto" local y se ofrece a "mediar entre PP y PSOE"

10/12/2017 - 17:05

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha instado "al diálogo de la oposición para tener el mejor presupuesto para Sevilla", y se ha ofrecido a "mediar entre PP y PSOE".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo indica en una nota en la que advierte de "falta de diálogo y un bloqueo entre populares y socialistas de cara a la negociación presupuestaria", algo que "solo perjudica a los sevillanos", según Millán, que ha señalado que "es el momento de dialogar y sentarse para llegar a acuerdos que busquen lo mejor para la ciudad".

Asimismo, Ciudadanos ha informado en una nota de prensa que "en nuestra línea de política constructiva, apostamos por el diálogo con el objetivo de otorgar a Sevilla estabilidad política y presupuestaria", algo que han señalado como "necesario para afrontar unos años decisivos para la ciudad, con retos como la salida definitiva de la crisis económica, o eventos tan importantes como el año Murillo y el V aniversario de la primera vuelta al mundo por Magallanes".

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que "los sevillanos no entienden el no por el no", un escenario en el que "solo pierde Sevilla", por lo que se ha ofrecido a "mediar entre el PP y el gobierno socialista para desbloquear la situación y que pueda existir un diálogo y entendimiento para conseguir un presupuesto sólido y centrado".

En este sentido, Millán ha llamado al PP a que "aparque los vicios propios de la vieja política y no use La Gavidia, que aún depende del Ministerio del Interior de Zoido, y la Patrica, que el propio interventor ha declarado inviable, como parapetos para que Sevilla no tenga presupuesto".

Millán ha reclamado al resto de partidos y en especial al PP que "sean serios y responsables", instándoles a que "dejen de lado sus intereses partidistas y sean generosos y sensibles con lo que la ciudad necesita, centrándose en reactivar la economía, atraer inversión, crear empleo, mejorar los colegios, que son los problemas que de verdad preocupan a los sevillanos", así como en "la inversión en la mejora de los servicios públicos y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico".