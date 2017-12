Podemos subraya que "Andalucía se merece mucho más" porque "no es normal" que tenga "3,5 millones en riesgo de pobreza"

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha aseverado este domingo que "no es normal que en Andalucía haya 3,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social", y ha defendido que la comunidad autónoma "se merece mucho más".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el representante de Podemos en unas declaraciones sobre la situación de Andalucía con motivo de la celebración, este domingo 10 de diciembre, del día internacional de los Derechos Humanos, cuando ha querido destacar que desde la formación morada "aplaudimos las movilizaciones y actos convocados por toda la geografía" andaluza al hilo de esta fecha.

"Que los andaluces se organicen y movilicen por derechos fundamentales representa la esperanza", ha afirmado, en un audio difundido por Podemos, Pablo Pérez, quien ha contrapuesto ese comportamiento con el PP, que "no sabe qué significan las palabras 'derechos humanos' y hasta se salta la ley, como se ve en el caso de la cárcel de Archidona (Málaga)", y con el PSOE, "al que se le han olvidado las tareas del 4 de diciembre y el 28 de febrero, y que se muestra insensible a que haya un 40 por ciento de andaluces que ya son pobres, 3,5 millones de andaluces en riesgo de pobreza y exclusión social".

El dirigente de Podemos Andalucía ha aseverado que "no hay salida de la crisis sin acabar con las desigualdades y recuperar derechos", y "normalizar la precariedad y la pobreza es el objetivo primero de las élites, y hay que decirles que 'no', que no es normal que en Andalucía haya 3,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social". "Andalucía se merece mucho más", ha concluido Pérez Ganfornina.