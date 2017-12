Protectoras de animales denuncian muertes de gatos en una colonia de Córdoba por "envenenamiento"

10/12/2017 - 19:50

La Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba ha anunciado su intención de interponer una "denuncia ante Fiscalía" ante la "atrocidad" que se está produciendo en la colonia felina de la Asomadilla de Córdoba, que "está sufriendo envenenamiento tras envenenamiento".

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la federación advierte así de un "tercer envenenamiento" tras el que seis gatos "han sido encontrados muertos y otros desaparecidos" en esta colonia, que "estaba compuesta por unos 60 gatos", pero "tras el envenenamiento masivo del mes de abril, que fue el más numeroso, quedaron solo diez".

"Actualmente, la colonia ha crecido a unos 30-40 ejemplares en pocos meses, evidenciando que controlar las colonias felinas con exterminio no es eficiente", según agrega la federación de protectoras de animales, que dice no entender "cómo no se ha investigando de oficio la atrocidad que se está cometiendo en la colonia de la Asomadilla; ya no sólo por las muertes que está ocasionando a los gatos, que ya sería causa más que suficiente, sino también por el riesgo que supone para la población el tener un tóxico desconocido e ilocalizado contra el que poder tomar las medidas de protección necesarias".

Según agrega esta federación, actualmente en Córdoba capital "no existe ningún convenio para el control ético de las colonias", de forma que "las colonias están siendo controladas por asociaciones protectoras y cuidadoras particulares", que "a diario realizan un gran esfuerzo, dedicando su tiempo, cariño y dinero a los gatos que luchan a diario por sobrevivir dignamente en su casa, que es la calle; alimentando y esterilizando como se puede".

"Tanto protectoras como particulares sabemos que la mejor opción es el control de las colonias mediante el método CES", de "captura, esterilización y suelta" de gatos, y "es lo que constantemente estamos demandando al Ayuntamiento para llegar a un consenso en la ciudad entre las personas que los amamos y las detractoras", según apunta la federación, que concluye indicando que "todo el esfuerzo y potencial económico debe ir dirigido a controlar la población de las colonias felinas mediante el Método CES".