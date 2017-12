Levy: "Han intentado intimidarme un grupo de independentistas. No lo han conseguido"

10/12/2017 - 22:22

"Somos más que aquellos que nos quieren imponer el totalitarismo de la independencia"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La número 2 del PP por Barcelona en las elecciones catalanas, Andrea Levy, ha lamentado el acoso que ha sufrido este domingo en campaña electoral: "Han intentado intimidarme un grupo de independentistas mientras paseaba por Sant Fost de Campsentelles. Y digo que lo han intentado, no conseguido".

"No he podido hacer con normalidad un acto de campaña democrática porque he sido acosada por una serie de personas", ha explicado a los periodistas en la población barcelonesa, a la que había acudido para inaugurar un pesebre viviente.

Ha dicho que le han "rodeado permanentemente" a ella y a las personas que la acompañaban, para coaccionarles e intimidarles, aunque ha dejado claro que no lo han logrado.

"Ya pueden gritarme, ya pueden insultarme. Me siento muy respaldada por la pluralidad de Catalunya y de catalanes que no quieren vivir en este acoso permanente", ha dicho.

La dirigente popular les ha replicado que existe una Catalunya valiente que alza su voz para reflejar que son mayoría, y ha augurado que se demostrará en las elecciones: "Somos más que aquellos que nos quieren imponer el totalitarismo de la independencia".

Para ella, "es posible darle la vuelta a la situación política", que ha definido como la imposición de la intolerancia y del sectarismo por parte del independentismo.

HACER AL PP DECISIVO EN CATALUNYA

Por todo eso, ha pedido votar al PP para que sea "fuerte en el Parlament, un partido decisivo en el próximo gobierno de la Generalitat", ya que así se demostrará que se puede combatir el discurso independentista.

También ha pedido el voto para que no gobiernen los partidos independentistas porque "han creado tensión social, desprestigio institucional, caos económico".

Levy ha explicado que la alcaldesa de Sant Fost le había invitado a participar en unos actos tradicionales del municipio, y que ella intenta acudir a un acto al que se le invita, por lo que ha lamentado especialmente que un grupo le haya acosado.