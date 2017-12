Cargas policiales contra los independentistas que quieren impedir el traslado de los bienes de Sijena

Quieren condenar a las regiones pobres a ser cada vez mas pobres en provecho de las ricas insolidarias. Encima se quieren quedar con el patrimonio de Aragón. El unico lenguage que entienden los insolidarios es el del boicot comercial. Si se generaliza el boicot a los productos catalanes se termina esta locura en 48 horas. Yo no compro ningun producto catalan. No hablo solo de cava o Casa Tarradellas hablo tambien de SEAT, Fontvella, Nescafé, Bonka, Marcilla, Cola Cao, Avecrem, Gallina Blanca, Hornimans, Vichy Catalan, Chupachups, Kinder, Nocilla, Nutela, Granja san Francisco, Nestle, Calve, Apis, Flora, Aneto, Evax, Ausonia, Calgon, Nautrex, Tous, Argal, embutidos catalanes de todo tipo...enfin...merece la pena perder diez minutos y generar puestos de trabajo en otras regiones de España que no nos escupen, insultan y cuentan mentiras en el extranjero de España. Si mirais en el supermercado SIEMPRE hay una alternativa. Con mi colaboracion no van a lucrarse los Rahola, Puigdemont el niñato de Rufian y a los que han escupido impunemente a la policía democrática española.