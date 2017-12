Barajas cancela ocho vuelos por problemas meteorológicos en Europa

11/12/2017 - 13:18

Enlaces relacionados Dos vuelos procedentes de Madrid regresan a Barajas al no poder aterrizar en Santiago ni en A Coruña (22/11)

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cancelado ocho vuelos este lunes, debido a problemas meteorológicos en Europa este domingo en otros aeropuertos del continente y descartan que haya sido debido al temporal 'Ana'.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así, un portavoz del aeropuerto ha aclarado a Europa Press que las cancelaciones no son debidas a la ciclogénesis explosiva sufrida en Madrid durante la madrugada del domingo y las primeras horas del lunes y aseguran que las cancelaciones son debidas principalmente a problemas con las rotaciones, al no poder contar con los aviones que no han podido realizar sus viajes desde distintos puntos de Europa.

Algo parecido ha sucedido en Santander, donde el temporal que ha azotado la Península Ibérica ha obligado a cancelar el vuelo que tendría que haber despegado este lunes del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a las 7.30 horas dirección Madrid.

En concreto, según han informado fuentes de Aena, el mal tiempo obligó a cancelar el vuelo de Madrid a Santander de anoche, lo que ha impedido el de regreso.

La ciclogénesis explosiva 'Ana' que llegó a España este domingo permanecerá hasta el final del lunes en la Península Ibérica y Baleares, con vientos que en algunos puntos podrían alcanzar los 140 kilómetros hora, fuerte oleaje y precipitaciones abundantes que en algunas zonas podrán descargar hasta 100 litros por metro cuadrado, según AEMET.

En España, los fuertes vientos asociados al temporal 'Ana' que ha entrado en España este fin de semana ha obligado a cancelar este lunes un total de 50 vuelos en varias ciudades españolas, siendo Barcelona la más afectada este lunes, según informaron fuentes de Aena a Europa Press.

El temporal ha afectado a las salidas y llegadas tanto nacionales como internacionales que estaban previstas en España. Además a la meteorología adversa en toda Europa especialmente en Francia, Reino Unido y Alemania, se han unido las cancelaciones derivadas de las rotaciones de vuelos del pasado domingo que no se pudieron realizar.

En total este lunes se han cancelado un total de 21 vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, ocho vuelos en el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuatro en Alicante, Bilbao e Ibiza, tres vuelos en Palma, dos en Málaga y Santiago de Compostela y uno en Fuerteventura y Santander.

Estas anulaciones se suman a las cancelaciones y desvíos registrados este fin de semana en el que el aeropuerto de Vigo fue el más afectado. La mala meteorología en Europa provocó casi 70 cancelaciones en el total de la red española el pasado domingo

Desde Aena se recomienda a los viajeros que tengan vuelos previstos en las siguientes horas que consulten con su estado con su aerolínea.