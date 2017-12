PSOE espera que aunque el PP critique la Ley de Cámaras de Comercio termine apoyándola el jueves

11/12/2017 - 13:33

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, se ha mostrado confiada en que, aunque el Grupo Popular critique el Proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, termine aprobándolo en el pleno del próximo jueves, pues se trata de una norma "muy necesitada" que se ha elaborado desde el "consenso".

TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

De este modo se ha pronunciado la portavoz socialista en las Cortes regionales después de que su homólogo del PP, Francisco Cañizares, no haya desvelado si su grupo va a apoyar este texto, que encara su recta final en el pleno de las Cortes de este jueves.

A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, Fernández ha dicho que "ya es hora" de que esta norma vea la luz, pues durante su legislatura el PP "no hizo nada" al respecto, cuando se trata de una ley "muy demandada y necesitada por el sector".

Y es que Fernández ha destacado la "valentía" del presidente regional, Emiliano García-Page, y del Gobierno autonómico, que "ha cogido el toro por los cuernos" y ha elaborado, "desde diálogo con las cámaras y el sector empresarial", un texto "consensuado".

"La ley va a salir aprobada con independencia del PP. Obviamente a la Junta y al PSOE le gustaría que el PP diga una cosa y haga la contraria, que critique la ley pero la apruebe", ha dicho la portavoz de los parlamentarios socialistas.

Es por ello que ha insistido en apuntar que "la pelota", para que la norma cuente con el apoyo unánime de las Cortes regionales, "está en el tejado del PP, que tiene que pensar que ha costado mucho sacar adelante la ley, y que se ha hecho mediante el diálogo con quien sabe de estos asuntos". "Merece la pena que el PP contribuya con su esfuerzo y con su voto", ha concluido.

EL ENFADO DE LOS 'POPULARES'

En otro orden de cosas, ha asegurado que los 'populares' están "nerviosos y enfadados" porque ha empezado la cuenta atrás para la aprobación de los presupuestos, que están en plazo y entrarán en vigor el 1 de enero.

Tras insistir en que se trata de las cuentas "más sociales, más inversores" del actual Ejecutivo, que acaban con los "recortes inmisericordes" del anterior Gobierno del PP, ha repetido que los 'populares' "mienten", pues intentan tapar que sus enmiendas, entre otros, "encubren el recorte" de 160 millones de recortes a población más vulnerable y eso "no tiene justificación ni explicación".

Y es que, según la parlamentaria socialista, los 'populares' además de ser "crueles, han hecho una chapuza y se inventan el dinero y los números", pues proponen construir carreteras, campos de fútbol o colegios "que cuestan menos que un piso de 70 metros cuadrados".

"A veces nos planteamos si merece la pena contestar a un grupo que ha enmendado el 0,002 por ciento del presupuesto que asciende a 9.219 millones de euros", ha defendido Fernández, que ha recomendado al grupo de la oposición "que siga lamiéndose las heridas" porque "hay estabilidad política" para que las cuentas del 2018 "salgan adelante" y entren en vigor en fecha.

Por último, y tras recordar que los 'populares' "no votaron la Constitución y no por ello son menos demócratas", ha señalado que al presidente de esta comunidad le interesa defender la igualdad y solidaridad porque Castilla-La Mancha necesita de la solidaridad de otras regiones. De ahí, que les haya recomendado que "dejen de mentir sistemáticamente porque no les cree casi nadie y dentro de muy poco no les creerá nadie".