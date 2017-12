La primera teniente de Alcalde carga contra Espinar por el "golpe en la mesa" al cesar a concejales de Somos Alcalá

11/12/2017 - 13:47

Habla de "purga" y "persecución" contra miembros de la formación

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La primera teniente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y edil de Somos Alcalá, Olga García, ha cargado contra su cese cautelar de milintancia en Podemos pese a no estar inmersa en la investigación por presunta prevaricación en la concesión de subvenciones y ha cargado contra el secretario general de la formación a nivel regional, Ramón Espinar, por dar un "golpe sobre la mesa" sin respeto a la presunción de inocencia.

En una carta publicada en el diario La Luna de Alcalá, la edil de Somos Alcalá expone su "estado de perplejidad" por la decisión de Podemos Comunidad de Madrid y su secretario general de comunicarle su cese de militancia sin haber sido denunciada por el PP, como ha ocurrido con cuatro de sus compañeros, ni formar parte de la comisión evaluadora de las subvenciones procedentes de las renuncias salariales.

En este sentido, García critica las formas empleadas para suspender de militancia a ediles de Somos Alcalá y sospecha que puede tratarse de una "purga" y una "persecución" por parte de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid.

"Los seis concejales y concejalas de Somos Alcalá donamos una parte de nuestro sueldo a proyectos sociales. Podríamos haber hecho una donación directa, pero se eligió, precisamente por transparencia, realizar un concurso público, para que tuviera también todas las garantías de los servicios técnicos, jurídicos del ayuntamiento, incluso de la intervención municipal", ha comentado.

A su vez, expone que estos cuatro ediles de Somos Alcalá participaron en esos procesos siguiendo las indicaciones del personal técnico del Ayuntamiento, que estaba representado de forma "mayoritaria" en la comisión que evaluaba las propuestas.

"Los proyectos a los que se adjudicó la subvención cumplieron todos y cada uno de los requisitos necesarios y renunciando a esa parte de su sueldo se llevará a cabo", asegura la primera teniente de Alcalde de la localidad.

A su vez, ha criticado al PP por intentar "demonizar" la renuncia de esa parte salarial para convocar subvenciones a proyectos sociales y enfatiza en que los ediles investigados han cumplido con "toda la normativa".

García expone que sus compañeros inmersos en ese proceso han visto como desde Podemos Comunidad de Madrid se ha decidido su cese temporal de militancia sin "presunción de inocencia, ni respeto por el gran trabajo que se está haciendo en Alcalá".

"La decisión llega en un archivo de Word, sin firmas de quienes la han tomado, sin un acta de su reunión, sin ninguna garantía de que sea consecuencia del cumplimiento estricto de nuestras normas internas", lamenta la edil.

Por ello, expone que en el grupo municipal esta decisión ha generado quejas por las formas y por la "validez real", sospechando además de que puede tratarse de una "purga" más que de "la defensa del buen nombre de la organización".

"¿Por qué he sido cesada si no estoy en las comisiones que adjudicaron las subvenciones, ni denunciada por el Partido Popular, ni formó parte de ese proceso judicial? Sólo tengo una respuesta y montones de preguntas que hacerle al responsable de Podemos en la Comunidad de Madrid que me ha cesado de militancia con el mismo desprecio hacia mi trabajo y hacia el de mis compañeras, pero utilizando un golpe en la mesa para llevarse por delante a quienes se esfuerzan de la mañana a la noche para empujar este proyecto desde la institución municipal", ha zanjado García.