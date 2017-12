El Ayuntamiento de Mérida elabora un decálogo de medidas contra los juguetes sexistas y violentos

11/12/2017 - 14:13

El Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) ha puesto en marcha una campaña que trata de fomentar el uso de juguetes no sexistas ni violentos ante la llegada de las fechas navideñas.

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

Para la campaña, se ha elaborado un díptico con recortables para que los niños y niñas los recorten y jueguen con ellos en igualdad, en el que se incluye un decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas ni violentos.

El decálogo recuerda, entre otras cuestiones, que 'El juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niñas o de niños. Evitemos que se transmita esta idea', así como que 'Los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo. Elijamos los colores con libertad'.

Asimismo, recoge que 'Procuremos escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona' y que 'Revisemos los juguetes para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas'.

También, recuerda que 'Regalemos juguetes que permitan a niñas y niños cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados', que 'Busquemos juguetes para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños, tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física' y que 'Elijamos juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños'.

Los últimos puntos del decálogo, recuerdan que 'Rechacemos juguetes, juegos y videojuegos violentos. Fomentemos la resolución de conflictos de forma creativa, constructiva y positiva', que 'Las imágenes publicitarias de juguetes muestran modelos estereotipados, desarrollemos imágenes diversas y libres de prejuicios' y que 'Escojamos juguetes, videojuegos y libros que visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños'.

La campaña, bajo el título 'Regala igualdad. Campaña del juego y el juguete no sexista', ha sido presentada este lunes, día 11, por la delegada municipal de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, en una rueda de prensa en Mérida.

De este modo, Aragoneses ha señalado que "los juegos y juguetes son principalmente instrumentos socializadores, contribuyen al aprendizaje de las reglas, los símbolos, así como a desarrollar funciones psíquicas, físicas y sociales", según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Asimismo, ha añadido que "entre los niños y las niñas uno de los mejores mecanismos de experimentación, creación y exploración para desarrollar las habilidades motoras es el juego", ya que les permitirá fomentar la imaginación para ir "modelando y conociendo el mundo real".

Por ello, se apuesta por aprender fomentando esquemas de conductas prácticas "que desarrollan actitudes de estudio y trabajo, se aprende a vivir imitando modelos y pautas de comportamiento".

Esta campaña surge ante la proximidad de las fechas navideñas, porque "el bombardeo" de publicidad y de juguetes por parte de los medios de comunicación es "constante", ha destacado Aragoneses, a lo que ha añadido que "en muchas ocasiones los juegos y los juguetes aparecen recreando escenas sexistas y estereotipadas".