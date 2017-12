La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana dice que la palabra de Rajoy "vale poco"

11/12/2017 - 14:31

La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha señalado este lunes que la palabra del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "vale poco" en relación a la promesa realizada a los socialistas de llevar a cabo una reforma de la Constitución Española.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Oltra indicó que "no es la primera vez que se hace una afirmación y después no se cumple" y, al respecto, expuso a modo de ejemplo el sistema de financiación, sobre el que señaló que Rajoy "se comprometió a que antes de final de año estaría renovado, que lleva caducado desde el 2014", sin embargo lamentó que "van a dar las uvas y el nuevo sistema de financiación va a estar sin aprobar".

A ello, durante una visita al Cabildo de Gran Canaria, añadió otra cuestión a modo de ejemplo como es el pacto que el PP tiene con Ciudadanos, y sobre el que apuntó "ya salió Maillo diciendo que no lo iban a cumplir porque total como les habían obligado para votarles en la investidura, para qué cumplirlo".

Para Oltra, es lo mismo que ha pasado con la reforma constitucional, Rajoy "se compromete a hacer algo para salir del paso, porque además es una manera de gobernar tan estática, tan poco activa, dejar los problemas pudrirse en los cajones, él dice que va a hacer algo para salir del trance y luego no se hace, ahí cada uno ya que juzgue si eso es engañar o no. Yo desde luego no me fío mucho de la palabra del señor Rajoy".