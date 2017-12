Una víctima de malos tratos niega haber matado a su expareja, al que acusa de contagiarles el Sida a ella y a su hijo

11/12/2017 - 15:08

Gloria C.S., una mujer de 39 años acusada de asesinar a su expareja en 2015 en Fuenlabrada y que supuestamente sufría malos tratos, ha negado ante el juez que cometiera dicho delito, y ha acusado a la víctima de contagiarle el virus del sida a ella y a su hijo "aún sabiendo que lo tenía".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido la mujer de origen ecuatoguineano durante su declaración en la vista oral del juicio, donde ha añadido, además, que sufrió malos tratos continuados, la amenazó de muerte e incluso la obligó a prostituirse. También asegura que perdió la tutela de su hijo porque ambos tenían problemas de alcohol y su expareja "los encerraba en casa y no les dejaba salir".

Gloria ha contado que tenía una relación "tormentosa" con su expareja, y que de hecho interpuso varias denuncias por malos tratos y llegó a tener una orden de alejamiento como medida cautelar. Ésta, sin embargo, fue desestimada finalmente. Como consecuencia de esta denuncia fue trasladada a un centro de acogida de mujeres que sufren violencia de género y se separó de la víctima.

Pero ese no fue el final de la pareja, ya que, a petición del hombre, retomaron la relación. "Fue un error", ha reconocido hoy Gloria visiblemente afectada, que ha relatado que a los dos días de volver a convivir juntos recibió "una nueva paliza". "Me pegaba y a las dos o tres horas me pedía perdón, era un maltratador. Fui tonta porque cuando iba al médico le decía que me había caído", ha añadido.

Además, ha acusado a la Policía de "no hacer nada" y a los servicios sociales de Fuenlabrada de "mirar para otro lado". "Me dijeron que no denunciara", ha defendido rotundamente Gloria.

En cuanto al día de los hechos la mujer ha detallado que su expareja se presentó un domingo a las nueve de la mañana en la puerta de su domicilio. Allí, siempre según Gloria, le comenzó a gritar improperios y a amenzarla de muerte. "Abre la puerta que vengo a matarte, no me importa absolutamente nada, 'tu hijo no va a volver a tu casa' me decía", ha explicado, a lo que ha señalado que su expareja estaba "muy agresivo, como poseído". Gloria llamó a la Policía y el hombre se fue de allí, aunque volvió una vez se fueron los agentes.

En ese momento, el hombre intentó abrir la ventana de su domicilio --situada en una planta baja-- y acercó un mechero a una cortina que sobresalía con la intención de prenderle fuego. Gloria asegura que salió de la casa corriendo --sin ponerse siquiera los zapatos-- y se lo encontró en el portal del bloque.

"Me encontré con él, tuvimos un forcejeo, me empujó contra la puerta y entonces vi que llevaba un cuchillo. Conseguí huir y me fui corriendo", ha afirmado Gloria, que sostiene que cuando regresó se encontró a su expareja tirada en el suelo sangrando. "Pisé la sangre sin querer, cogí el cuchillo y lo volví a dejar en su sitio, no hice nada más porque enseguida llegó la Policía", ha concluido la mujer, que no ha reconocido el arma homicida ya que "creía que era más pequeña".

Esta versión no coincide con la de la Fiscalía Provincial de Madrid, que reclama 17 años de cárcel para Gloria --en prisión desde el 20 de septiembre de 2015-- y que indemnice al hijo que ambos tuvieron con 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Para el Ministerio Público, "en un elevado estado de ofuscación debido a esta situación y a la relación vivida con la víctima", Gloria cogió un cuchillo de cocina de 17 centímetros, salió hasta el portal y se lo clavó presuntamente en el pecho y, sin llegar sacarlo del todo, se lo volvió a clavar causándole la muerte. "Todo ello con alevosía y sin que la víctima pudiera defenderse", mantiene el fiscal en su escrito de acusación.