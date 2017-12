El temporal daña algunos invernaderos y plásticos freseros pero no causa grandes desperfectos, según Freshuelva

11/12/2017 - 15:41

El gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, Rafael Domínguez Guillén, ha asegurado este lunes que el paso de la borrasca Ana por la provincia ha dañado algunos invernaderos y plásticos de la fresa, pero ha subrayado que los desperfectos han sido menores de lo que esperaban, dado que el viento y la lluvia han sido finalmente menos virulentos.

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, ha remarcado que el sector esperaba "un viento bastante más fuerte" del que "por suerte" finalmente se ha registrado esta noche, por lo que, aunque se han dañado algunos plásticos, no se han contabilizado daños de relevancia.

"Ha afectado a algunos invernaderos y a algunos plásticos que se ha roto o han salido volando, pero el viento y la lluvia no han sido tan fuertes como se esperaba y son pocos daños para lo que se preveía", ha proseguido Domínguez Guillén, que ha precisado que algunas zonas, --como la de Moguer--, se han visto más afectadas que otras.

Respecto a las precipitaciones, ha explicado que las lluvias tampoco han sido tan tormentosas como se pensaban y ha despejado a lo largo del día, por lo que "no ha ocasionado mucho destrozo". No obstante, ha indicado que al sector lo que le vendría bien es que "la lluvia fuera un poco más espaciada y no toda de golpe ni tan fuerte" ya que es necesaria el agua porque "si no hará falta en abril para que las reservas de agua estén disponibles".