Una profesora de Secundaria gana el II Concurso de Microrrelatos de CSIF Madrid

11/12/2017 - 15:48

Ruth Patricia Martín Pajares, profesora de Secundaria de Madrid, ha sido la ganadora de la segunda edición del Concurso de Microrrelatos de la Unión Autonómica de Madrid de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con su relato 'Breakfast time'.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha informado un comunicado, esta docente se ha impuesto en un certamen en el que CSIF ha recibido 167 creaciones literarias, superando en casi 40 participantes la primera edición, celebrada en 2016.

El jurado, formado por Antonio Moreno Gómez, Carolina Ruiz Alonso y Javier Pérez Castilla, ha valorado la calidad literaria del relato de Martín Pajares, su "sencillez, originalidad y el acierto" en la inserción de los dos términos clave obligatorios ('trabajador/a' y 'desayuno').

La ganadora, Ruth Patricia Martín Pajares, es profesora de Secundaria interina y actualmente vive en Aberdeen (Escocia). Su último destino fue en el IES Villaverde como profesora de FP de Intervención Sociocomunitaria y fueron sus compañeros en este centro los que le avisaron de la existencia del concurso.

La ganadora asegura que el relato se le ocurrió de casualidad y sin pensarlo demasiado, "porque diez líneas no dan para mucho".

"Ha sido el primer relato que he hecho en español e inglés. Se me ocurrió en clase de inglés y, como gustó, me decidí a presentarlo al concurso traducido al castellano", señala esta docente, a la que le gusta mucho escribir pero que todavía no ha publicado nada.

"Aunque puede que con este premio me anime a intentarlo", añade Martín Pajares, que tiene pensado presentarse en 2018 a las oposiciones de Educación en Madrid.

Los otros dos relatos finalistas han sido 'Fundido en negro', de María Dolores Sánchez Riutord, trabajadora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y 'Carretera perdida', de Salvador Martín de la Torre, trabajador del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

CSIF Madrid quiere expresar su "más sincero agradecimiento" a los 167 concursantes de esta segunda edición, en su mayoría empleados públicos, que han enviado sus microrrelatos para participar en este certamen.