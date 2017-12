El PP acusa a Oltra de "recortar" 22 millones en dependencia y le exige "menos giras y más gestión" en política social

11/12/2017 - 16:18

El Partido Popular ha acusado a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de "recortar" en dos años alrededor de 22 millones de euros para la partida de dependencia y le ha exigido "menos giras y más gestión". "Está tan dedicada a sí misma y a su proyección política que no tiene tiempo para los dependientes, para la violencia de género, las personas mayores o con discapacidad".

Así lo ha aseverado este lunes la diputada del grupo parlamentario popular María José Catalá, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a la diputada nacional y vicesecretaria regional, Elena Bastidas, y la senadora del PP Susana Camarero para analizar el "triste" balance de la gestión de la Política Social en 2017, informa el PPCV a través de un comunicado.

Según Catalá, "desde que Oltra gestiona la Política Social de la Comunitat hay 107.100 solicitudes para la ayuda a la Dependencia, se han valorado 87.900 un 87%, es decir, un 10% por debajo de la media nacional (92,62%)". "En dos años, Oltra ha recortado 22 millones para dependencia mientras el Gobierno de España lo ha incrementado en 18 millones. Oltra sigue de gira, pero la dependencia se sigue acumulando. Si necesita mas tiempo, Ximo Puig debería relevarla de sus responsabilidad y poner a otras personas porque está tan dedicada a si misma que no se puede dedicar a los demás", ha instado.

En esta línea, la representante 'popular' ha señalado que la vicepresidenta "no dice la verdad" cuando habla de dependencia porque "no es capaz de resolver las cuestiones relacionadas con los dependientes, ya que en dos años ha recortado 22 millones de euros en esta materia mientras el Gobierno de España lo ha incrementado en 18 millones de euros".

En la misma línea, Catalá ha denunciado que Oltra "ha abaratado la dependencia en la Comunitat, porque opta por la prestación mas económica que son los cuidadores no profesionales, una situación que es alarmante, y lo hace porque le cuesta la tercera parte que una plaza de residencia".

De las 61.900 prestaciones, un total de 31.600, es decir el 51%, son en el entorno familiar, cuando la media nacional supone el 33%, "superamos todos los récords de cuidadores no profesionales" y la mayoría son mujeres". "Es muy grave esta situación porque hay mas mujeres que están al servicio de la dependencia, condenadas a dar este servicio y que no pueden dedicarse a encontrar un trabajo profesional", ha dicho Catalá.

"Refleja cual es la política de Oltra, que no es otra que sacar número a costa de rebajar el nivel de atención a los usuarios y dirigir la atención de la dependencia a las mujeres, algo que no ha llevado a bajar la lista de espera porque a día de hoy hay 36.150 esperando una valoración y 48.000 pendientes de recibir una ayuda", ha reprochado.

Tanto es así, ha apuntado, que el "triste balance de su Conselleria" refleja que "un total 4.603 personas han fallecido sin haber recibido la ayuda para la dependencia porque "se ha quitado de encima todo el trabajo, lo ha delegado en la administración local el servicio y no es capaz de resolver las cuestiones de la dependencia".

En esta línea ha instado a Oltra a pagar antes del 31 de diciembre a los 7.000 personas con discapacidad de los centros especiales de empleo que no cobran desde hace dos años porque "alguien se queda con el dinero de los discapacitados" porque el Ministerio de Empleo ha enviado el dinero.

Las ayudas por concurrencia competitiva al tercer sector "están muy bien" pero necesita una estabilidad en su financiación porque no pueden depender de la convocatoria de Oltra, su resolución y después el pago "lo que les puede llevar a esperar hasta un año a pesar de que levantan la persiana todos los días". "El sistema de Oltra es perverso, las entidades sociales debería tener una línea nominativa fija y estable para garantizara su financiación y luego una concurrencia competitiva por proyectos".

PANCARTAS Y PRESUPUESTOS

Por su parte, la senadora Susana Camarero ha criticado que los datos "no mienten" y ha apostillado: "Mientras algunos se han dedicado a poner a las personas en las pancartas otros nos hemos dedicado a ponerlas en los presupuestos".

Desde que el PP llegó al Gobierno, ha asegurado, "hay menos pobreza y mas empleo, ya que 500.000 personas al año encuentran trabajo y se han aprobado medidas sociales como el Plan integral de apoyo a la familia, el Plan de igualdad de Oportunidades y fomento del empleo, la Estrategia para personas mayores y Estrategia nacional para personas sin hogar".

Así, Camarero ha señalado que el PP incrementa cada año su presupuesto social ya que en 2017 subió en 2,7% hasta los 173.000 millones de euros (sin contar desempleo), y ha señalado que solo en dependencia se destinan 104 millones de euros más, un total de 1.355 millones, unas cifras que demuestran un compromiso "real" con los más vulnerables.

La senadora ha resumido los dos grandes logros del Gobierno: el Pacto nacional contra la violencia de género, "que supone un antes y un después en la lucha contra esta lacra" y la revisión del Sistema de Dependencia. En este sentido, ha señalado que "es importante aprobar pactos, pero más importante es que tengan dotación económica".

"Sabemos que se aprobó en la Comunitat un pacto de la que no tenia dotación presupuestaria y animo a la Generalitat y a Oltra a que impulse el pacto que el Consell porque necesitamos darle un impulso a la lucha contra la violencia de género en una comunidad donde se registran el 15,2% de los asesinatos de violencia de género de toda España y donde también ha fallecido un menor".

En 2011 había un sistema "colapsado desigual, poco transparente y con muchos problemas", ha señalado y ha explicado que el 90% de las personas que a día de hoy reciben alguna prestación por dependencia han entrado en el sistema bajo la gestión del PP". "Actualmente, hay 937.000 beneficiados con prestación la ley prima el servicio profesional algo que "no ocurre en la Comunitat Valenciana", ha añadido.

El Gobierno central ha incrementado un 15,2% que destina a la Comunitat valenciana en materia de dependencia, un total de 267 millones de euros, por lo que ha instado a Oltra a "no mentir" a los dependientes y "diga la verdad" porque el Gobierno del PP paga lo que le corresponde por ley. Así, ha señalado que el Gobierno central ha destinado a la Comunitat a través de la LOFCA 137 millones para la dependencia y Oltra "o miente, o no sabe como se financia la dependencia, o tiene un problema con el conseller de Hacienda". "Que se aclaren entre ellos y no mientan a los valencianos".

Finalmente, la diputada nacional y vicesecretaria regional Elena Bastidas ha adelantado que el PP pedirá que Mónica Oltra incremente en 59 millones de euros el presupuesto para dependencia e iguale el "esfuerzo inversor del Gobierno", que ha incrementado la ayuda en un 8%.