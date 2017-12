Las imágenes olímpicas del fotógrafo Raymond Depardon protagonizan el nuevo álbum de 100 Fotos por la Libertad de Prensa

11/12/2017 - 17:03

Las imágenes olímpicas del fotógrafo francés Raymond Depardon protagonizan el nuevo álbum de '100 Fotos por la Libertad de Prensa' de Reporteros Sin Fronteras (RSF), a la venta en casi un millar de librerías y 400 puntos de venta de prensa de toda España al precio de 9,90 euros.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dado a conocer este lunes 11 de diciembre la organización, que ha indicado que, "desde su (re)creación, los Juegos Olímpicos son una celebración del deporte y un espejo de la geopolítica". "Este espectacular matrimonio es lo que enseña el álbum inédito de imágenes 'olímpicas' de Raymond Depardon", ha apostillado.

En este sentido, RSF ha señalado que Raymond Depardon es un fotógrafo "empático que trata con la misma pasión lo ordinario y lo excepcional". "En Tokio en 1964, en Grenoble en 1970 o en Montreal, en 1976, Depardon captura la alegría y el esfuerzo en las pistas, en las alfombras rojas o en las piscinas, así como el suspense o el júbilo en las gradas", ha relatado RSF.

Asimismo, ha destacado que, "avivada a lo largo del siglo XX por los totalitarismos y las guerras", la difusión de informaciones falsificadas o manipuladas para influir en las sociedades y las personas, adquiere en la actualidad nuevas formas.

"El deporte es, tal vez, la especialidad que mejor enseña a 'ver'. Un fotógrafo deportivo está preparado para aventurarse en cualquier otro terreno. En los estadios olímpicos, tenía la impresión de que yo mismo me convertía en un atleta. Antes de una gran carrera o de una gran competición, no comía, no bebía y no hablaba. Para el campeón, es un año de preparación para una victoria. Para mí, era media jornada de espera para sacar una foto", dice Raymond Depardon.