PSOE denuncia la "opacidad" del PP en el incendio del MAS

11/12/2017 - 17:53

Casares ve "inadmisible que hayan pasado 20 días y no se sepa con exactitud qué ha pasado ni que se ha quemado"

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Casares, ha denunciado la "opacidad" del equipo de gobierno del PP en torno al incendio en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de la ciudad, ya que "sigue sin informar ni a los grupos municipales ni a la ciudadanía del alcance real" del fuego, "20 días después" de producirse.

El edil socialista y líder de la oposición recuerda que el pasado 23 de noviembre su partido y el PRC solicitaron la convocatoria extraordinaria y urgente de la comisión de Cultura para que los 'populares' expliquen lo sucedido, y "aún estamos esperando a que nos convoquen", ha lamentado.

Se trata, a juicio de Casares, de una muestra del "desprecio" al Consistorio, al que "no quieren rendir cuentas". "Es inadmisible que hayan pasado 20 días, tres semanas, y no se sepa con exactitud qué ha pasado ni qué se ha quemado y qué no se va a poder recuperar" denuncia el concejal.

También asevera que cuando solicitaron la convocatoria de la comisión, la concejala de Cultura, Miriam Díaz, "dijo que llegábamos tarde" porque -según ha explicado- el equipo de gobierno del PP ya había anunciado que convocaría una comisión para informar. Pero "aún no hay fecha para que expliquen".

El líder socialista se pregunta "qué quiere ocultar o qué teme" la responsable de Cultura para "no dar la cara y contar qué ha pasado", teniendo en cuenta "la importancia del valor económico" de los volúmenes quemados, además del "valor sentimental y emocional" de esta pérdida para la cuidad.

Esto evidencia, a ojos de Casares, el "desprecio al patrimonio municipal al que nos tiene acostumbrado el PP", que "vuelve a hacer gala de la falta de transparencia". "La excusa de que no tienen los informes encargados al servicio de bomberos, al arquitecto municipal responsable del contrato de las obras que se realizaban no sirve, no es creíble".

También afea el portavoz socialista al PP la "falta de "sensibilidad cultural" y "la ausencia clara de rigor" en la gestión del incendio en el MAS. "La imagen de los traslados de las obras es la fotografía de una ciudad que no cuida ni protege bien su patrimonio cultural" censura al respecto.

De todas formas, Casares espera que cuando en el PP "se dignen a informar" lo hagan de forma "detallada", para que todos los grupos municipales puedan "consultar en igualdad de condiciones" que el equipo de gobierno los informes de los técnicos.