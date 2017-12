Tres Culturas rinde homenaje este martes a Albert Camus dentro de los actos de la Semana de Francia en la fundación

11/12/2017 - 18:09

El escritor y periodista Yahia Belaskri repasa la trayectoria del Nobel con la conferencia 'Camus y el compromiso', junto al Institut Français

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La Fundación Tres Culturas y el Institut Français de Sevilla presentan este martes --a las 19,00 horas-- al escritor y periodista franco-argelino Yahia Belaskri con su conferencia 'Camus y el compromiso', un homenaje al Nobel de Literatura justo en el 60 aniversario de la concesión de este galardón, en el que también intervendrá Anne Aubry, experta en literatura francesa del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide.

Según un comunicado, Yahia Belaskri (Orán, Argelia, 1952) reside en Francia desde 1988. Ha trabajado para Radio France Internationale, es miembro del consejo editorial de la revista de literatura y pensamiento Apulée (ed Zulma) y autor de ensayos, historias y novelas.

Entre dichas publicaciones cabe reseñar Abd el-Kader: le combat et la tolérance (Magellan et Cie), Les Fils du Jour (Vents d'ailleurs), galardonada con Prix Beur FM Méditerranée 2014 y Prix des Journées du Livre Européen et Méditerranéen 2015, y Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut (Vents d'ailleurs) ganadora del premio Ouest France-Etonnants Voyageurs 2011 y también del Premio Coup de C?ur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon 2012.

Este homenaje forma parte de la semana de Francia en Tres Culturas que organizan la Fundación y el Institut Français, en el marco de su temporada cultural TIFE 2017 'Memorias del futuro', desde este lunes hasta el próximo viernes.

Se trata de una programación especial que, además de la conferencia sobre Camus, incluye dos proyecciones cinematográficas (hoy lunes, la comedia romántica 'Lolo', dirigida y protagonizada por Julie Delpy, y el miércoles 'Les contes de la nuit', del cineasta y animador Michel Ocelot, ambas a las 20,30 horas); la exposición 'Guernica Huella', de la artista franco-marroquí Nissrine Seffar (inauguración el día 13 a las 20,00 horas); y la actuación del grupo Très bien!, el jueves a las 20,30 horas.