Arrimadas dice que menos escaños de PSC y CatECP restarán "tentaciones" de otro tripartito

11/12/2017 - 18:05

Asegura a los soberanistas que no deben quedarse en esta España, porque otra es "posible"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido este lunes que si el PSC y CatECP logran pocos escaños tras las elecciones del 21 de diciembre, tendrán menos "tentaciones" para articular otro tripartito, incluyendo también a ERC.

En un almuerzo-coloquio de Barcelona Tribuna, organizado por 'La Vanguardia', Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Económica Barcelonesa d'Amics del País, ha garantizado que, si Cs es la primera fuerza constitucionalista y suma con el resto, abrirá conversaciones con PSC y PP y, si suman, llegarán a un acuerdo si depende de Cs, tras lo que ha pedido a los socialistas que aclaren si pactarían con los republicanos.

Ha insistido en que, si el PSC y su candidato, Miquel Iceta, fuera la fuerza constitucionalista con más escaños, Arrimadas se pondría a su disposición, pero ha dicho que, si ella es la más votada, no entendería una explicación de Iceta para bloquear un gobierno con Cs.

Arrimadas ha dicho a los ciudadanos que apoyan la independencia que no tienen que quedarse en esta España, porque otra es posible, ya que aboga por impulsar una reforma en la que los catalanes tengan un papel relevante: "La única manera de mantener España unida es reformar España", ha sostenido, y ha dicho que la singularidad está garantizada y que no se trata de uniformizar España.

Ha defendido una España diversa, descentralizada y sin duplicidades, y que Catalunya es suficientemente fuerte como para superar esta etapa, pero ha advertido: "No sé si Catalunya se podrá levantar de cuatro años más de proceso", porque más empresas se trasladarán y más familias se romperán, según ella.

NUEVO INTERLOCUTOR

Ha resaltado que Catalunya necesita un nuevo interlocutor en la Generalitat para dialogar con el resto de fuerzas políticas catalanas y también con el Gobierno central, y ha asegurado que Cs es el partido "del pacto, el acuerdo y el diálogo", como demuestra haber alcanzado acuerdos con diversas fuerzas políticas, por lo que ha sido criticado, ha recordado.

Se requiere este nuevo interlocutor para "salir del Matrix del proceso y volver a la realidad del progreso social y económico que necesita Catalunya", según ella, que critica que los partidos nacionalistas no siempre han ido en defensa de los catalanes, porque no han priorizado infraestructuras como Rodalies, el Corredor Mediterráneo y la conexión del Puerto con el Aeropuerto.

Le gustaría que, tras las elecciones generales, previstas para 2020, el interlocutor del Gobierno central fuera el presidente de su partido, Albert Rivera, porque tiene más sensibilidad, capacidad de diálogo y liderazgo que el ejecutivo actual de Mariano Rajoy, según Arrimadas, que ha destacado que lo que defiende Cs en Catalunya lo defiende en toda España, no como otros partidos.

RESPETAR LOS RESULTADOS

Ha asegurado que aceptará los resultados de las elecciones aunque ganen los independentistas, porque éste no es el problema, sino qué harán después y si respetarán la legalidad: "Ganar no significa tener inmunidad e impunidad para hacer lo que quieras", ha advertido.

Considera que éste ha sido el Govern que más daño ha hecho a Catalunya, por lo que le responsabiliza de la situación, aunque también ha habido errores en ejecutivos centrales, por no tener un proyecto que ilusionara, no reformar lo que no funcionaba y no abordar los problemas de cara: "Un gobierno no puede ser sólo un gabinete de abogados, debe ser un gobierno que haga política".

Para revertir la situación económica y la marcha de empresas, propone un plan de choque que lance un mensaje claro de que en Catalunya hay seguridad jurídica; promover medidas que la haga fiscalmente competitiva, reducir las trabas administrativas y "mejorar determinadas cuestiones para no volver a tener vergüenzas como el 3% o el endeudamiento desorbitado" de la Generalitat.

INVESTIGACIÓN DEL TS

Preguntada por la ampliación de la investigación del Tribunal Supremo a todo el comité estratégico del proceso independentista, incluyendo a Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), ha dicho que Cs respeta todas las decisiones judiciales, y ha confiado en abrir una nueva etapa política en la que la "noticia diaria" no sean los procesos judiciales.

Ha dicho que Cs no tiene estos problemas porque ha cumplido las leyes y, preguntada por si le gustaría que el candidato de ERC, Oriol Junqueras, saliera de prisión para recoger su acta de diputado, ha replicado, confiando en su victoria: "Tal vez la pregunta es si el señor Junqueras vendrá a nuestra investidura".