El PP responsabiliza a Caballero de la "pésima" calidad del agua por ignorar los informes que reclamaban mejorar la red

11/12/2017 - 18:09

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha hecho público este lunes un informe de la concesionaria del agua, Aqualia, de febrero de 2017, en el que se reitera la necesidad de invertir casi 22 millones de euros para modernizar la ETAP del Casal, además de otras inversiones para mejorar la red de abastecimiento.

VIGO, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo, Elena Muñoz, ha denunciado que el alcalde ha ignorado éste y otro informe anterior en el mismo sentido, y que demuestran que la situación de la red es de "completo abandono", pese a ser una infraestructura básica.

"Tenemos tuberías llenas de óxido por donde pasa el agua que bebemos los vigueses y al alcalde parece no importarle, porque el abastecimiento no lo ve nadie, está bajo tierra y no se puede hacer una foto", ha incidido la concejal 'popular'.

Además, Muñoz ha recordado que, en los últimos 10 años, la concesionaria ha ingresado, por el servicio prestado en Vigo, más de 400 millones de euros, y se ha cuestionado "dónde está ese dinero". "Ya sabemos que se ha destinado a calles, plantas y flores, que nada tienen que ver con la calidad del agua", ha añadido.

La portavoz del PP, quien ha lamentado que el alcalde trate de "ocultar" su falta de inversión recurriendo al "insulto", ha insistido en que el suministro del agua y su calidad son competencia del gobierno municipal, que ha preferido "dedicar el dinero a otras cosas", antes que a mejorar la red de abastecimiento.

Finalmente, ha reclamado, tanto al Ayuntamiento como a la concesionaria, "transparencia" sobre los análisis del agua, y les ha urgido a que presenten dichos análisis con los últimos resultados. "Ahora publican en la web un informe de noviembre. ¿Pero qué tomadura de pelo es esa?¿Qué medalla se quieren poner con un valor de 450 de hierro, si lo que se recomienda son 200? Por desgracia, bebemos un agua de pésima calidad", ha sentenciado.