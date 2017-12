La Filmoteca de La Rioja proyecta este martes la película 'Powidoki', un biopic sobre el pintor Wladyslaw Strzeminski

11/12/2017 - 18:21

La Filmoteca de La Rioja 'Rafael Azcona' abrirá mañana la programación de diciembre con el ciclo Gran Cine y la proyección de la película 'Powidoki' (Los últimos años del artista: afterimage) de Andrzei Wajda, un biopic sobre el pintor Wladyslaw Strzeminski, una de las figuras artísticas más importantes de Polonia durante la primera mitad de siglo XX. La película se proyectará a las 20,15 horas en versión original subtitulada.

El miércoles 13, a la misma hora, se podrá disfrutar de otro Gran Cine, la película 'The only living boy in New York' (Canción de New York), un drama romántico dirigido por el estadounidense Marc Webb y protagonizado por Kate Beckinsale, Pierce Brosnan y Jeff Bridges.

El martes 19, en el marco de Cinexín, se proyectará el documental francés 'Lumiére! Comienza la aventura', dirigida por Thierry Frémaux. Una película muda que muestra un viaje a los orígenes del cine a través de una selección de 108 películas restauradas.

Por último, el miércoles 20 se completa la programación con una gran comedia de todos los tiempos, 'Tiempos Modernos', de Charles Chaplin.