El PSIB critica el "retraso" en la reforma de la financiación y las restricciones fiscales a los Ayuntamientos

11/12/2017 - 19:54

La Comisión Ejecutiva del PSIB ha aprobado este lunes dos propuestas de resolución con las que exige al Gobierno central más recursos económicos y le reprocha el "retraso" en la una reforma del sistema de financiación autonómica, y además critica la regla de gasto que limita el uso del superávit municipal.

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

En la reunión de este lunes el PSIB ha recordado que la regla de gasto supone que haya "más de 500 millones de euros inmovilizados como ahorros en los bancos" de los que "los ayuntamientos no pueden disponer".

La secretaria de Economía del PSIB, Catalina Cladera, y el secretario de Política Municipal, Rafa Ruíz, han comparecido en rueda de prensa donde han denunciado el "retraso del Gobierno Rajoy" en la reforma del sistema de financiación autonómica "que debería haberse abordado este 2017 y estar vigente en 2018", por lo que han pedido al presidente que "se deje de excusas".

Cladera ha pedido a Rajoy una "reforma valiente que no suponga un retroceso", ya que "Baleares vive una situación injusta que no se puede prolongar en el tiempo". La socialista ha argumentado que el archipiélago es "la segunda comunidad en aportar y la novena en recibir", y "una comunidad generadora de recursos a la que el sistema no trata justamente", con "un gasto social por debajo de la media".

La secretaria de Economía ha recalcado que esta "infrafinanciación" perjudica a las políticas de Baleares al tiempo que "aumenta la deuda".

En este contexto, Cladera ha apostado por "más suficiencia financiera, es decir, más recursos, y también más autonomía fiscal y más responsabilidad fiscal", además de aplicar el "principio de ordinalidad", para recibir en el mismo orden que se aporta "sin dejar de ser solidarios".

Asimismo, ha reivindicado la condonación de la deuda, que "más de la mitad está causada por la infrafinanciación". "Queremos acabar con el café para todos apostando por un federalismo fiscal asimétrico, que permita que todas las comunidades encuentren su encaje y estén cómodas", ha concluido Cladera.

AYUNTAMIENTOS

Por su parte, Rafa Ruíz ha denunciado que las medidas impuestas por el Ministro Montoro "están ahogando a los ayuntamientos que cumplen" "Nos están oprimiendo y quitando autonomía local", ha protestado.

Ruíz ha incidido en que estas restricciones "suponen menos servicios para la ciudadanía" y ha recordado que la suma del ahorro de los ayuntamientos de todo el Estado llega casi a los 20.000 millones de euros; en Baleares son unos 489 millones.

Por ello, el PSIB ha pedido modificar la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos saneados, de manera que se puedan utilizar los superávit acumulados "para invertir en políticas social y en infraestructuras públicas".

Además, los socialistas también han reclamado la revisión de las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de entidades locales con las cuentas saneadas; eliminar la tasa de reposición; y la derogación de la disposición adicional 26 de los presupuestos generales del Estado para posibilitar la internalización de servicios públicos.