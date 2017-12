Briz (CHA) se alegra "mucho" del retorno de 43 obras de Sijena y anima a "seguir trabajando" por el patrimonio expoliado

11/12/2017 - 20:04

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, ha manifestado este lunes la "gran satisfacción" de este partido por la devolución al Real Monasterio de Villanueva de Sijena de 43 obras artísticas depositadas durante décadas en el Museo de Lérida.

ZARAGOZA, 11 (EUROPA PRESS)

Tras manifestar que se alegra "mucho", ha animado a "seguir trabajando" para que Aragón recupere todo el patrimonio artístico que se encuentra fuera de la Comunidad, en otras regiones o en países como Estados Unidos.

En declaraciones a Europa Press, el diputado autonómico, que se ha desplazado al Monasterio de la localidad altoaragonesa en esta "emocionante" jornada, ha señalado que la devolución de los bienes "se tenía que haber realizado hace mucho tiempo y el Gobierno catalán debería haber cumplido --antes-- la sentencia".

Briz ha dejado claro que "no nos parece bien" la reacción de los independentistas catalanes este lunes a las puertas del Museo de Lérida. Ha aseverado que "la ley es para todos y hay que respetar las sentencias", por lo que esta actitud "no es la mejor" y "parece un ataque hacia Aragón", añadiendo que "la confrontación no lleva a ninguna parte".

Por otro lado, ha considerado que es "poco serio" que "un museo que se precia de riguroso no sepa dónde tiene las piezas", en alusión al extravío de una pieza en este envío y dos más en el anterior. "No sé si es una tomadura de pelo", ha comentado, proponiendo investigar lo ocurrido.