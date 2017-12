Tudanca vaticina que el PSOE "no tendrá mucho éxito" con sus enmiendas porque el PP no tiene "ánimo de rectificar"

11/12/2017 - 20:18

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este lunes que vaticina que el Grupo Socialista en las Cortes "no tendrá mucho éxito" con sus enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad en el Pleno que se celebra la próxima semana, pues considera que el Partido Popular no tiene "ánimo de rectificar" y prefiere seguir por una "senda no muy esperanzadora".

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aventurado el dirigente socialista en declaraciones a los medios de comunicación una semana antes del Pleno de Presupuestos, al que el PSOE lleva enmiendas que proponen "un cambio de rumbo", por lo que ha considerado una "lástima" que la Junta y el Partido Popular no estén dispuestos a rectificar sus políticas.

Tudanca ha destacado algunas de las propuestas de la formación socialista, como un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias con un calendario de ejecuciones de infraestructuras como centros de salud.

El secretario regional del PSOE ha recordado que suele acertar en sus vaticinos, ya que apuntó que no ha fallado en que Ciudadanos "se sometería al criterio del Partido Popular" en la aprobación de los Presupuestos.