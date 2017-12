Los alimentos valencianos "productores de felicidad" protagonizan la campaña 'El Nadal és Valencià' de este año

11/12/2017 - 20:26

Tras el lanzamiento del concepto 'El Nadal és Valencià', la Generalitat Valenciana ha reactivado su campaña navideña para promocionar los productos y los comercios de la tierra bajo el lema "Productores de felicidad", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Una vez más, el objetivo de esta iniciativa es subrayar la calidad de los productos locales y hacer reflexionar a la sociedad sobre el "importante papel" que juega la Comunitat Valenciana en la celebración de las fiestas navideñas de toda España.

En este sentido, el 'president' ha agradecido a todos los sectores, denominaciones de origen, empresas y trabajadores que participan en esta campaña su contribución para que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con más productos asociados a la Navidad.

Según el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "es evidente que 'El Nadal és Valencià', porque no hay ningún producto asociado a la Navidad que no sea valenciano". "No queremos capitalizar ni patrimonializar estas fiestas, pero es imposible encontrar un territorio que tenga todos estos productos", ha afirmado.

En cuanto al enfoque, la Generalitat ha aportado un nuevo punto de vista a esta campaña y se ha centrado, especialmente, en las redes sociales, que han generado un nuevo modelo de conducta a la hora de compartir las cosas buenas que pasan a diario. "Es por ello que los 'hashtags' constituyen una pieza fundamental en la difusión de los mensajes de la campaña en estas plataformas", han señalado.

En este sentido, la directora general de Relaciones Informativas y Promoción Institucional, Marta Hortelano, ha asegurado que los valencianos son "los mejores del mundo haciendo Navidad", y ha explicado que este año también se ha querido apostar por las redes sociales para compartir los productos de la campaña, así como los sentimientos que despiertan.

"Nuestros productos son productores de felicidad y, como hoy en día todo lo que nos produce alegría lo compartimos en redes sociales, hemos decidido que el protagonista de la campaña también tenía que ser el hashtag", ha indicado.

PRODUCTORES DE FELICIDAD

Esta iniciativa busca dar un paso más para hablar no solo de los productos y de su origen, sino de las sensaciones y momentos que se generan a su alrededor. De este modo, se apela directamente a las emociones a través del lema "Productores de felicidad". "Es decir, los productos de las diferentes Denominaciones de Origen (DO) son los protagonistas de la nueva campana, aunque sin dejar de lado un componente fundamental: el lado humano", han señalado.

"Además de los productos, también queremos destacar de la Navidad un sentimiento y una manera de entender la vida a través de la hospitalidad, la solidaridad y que más allá de las fronteras hemos de buscar puntos de encuentro", ha manifestado Puig al respecto.

Este año por primera vez, además de las DO y las federaciones de comercio, también se ha implicado la Agència Valenciana del Turisme (AVT), que elaborará un mapa de municipios de interés turístico navideño. Además, la campaña viajará a París (Francia).

En este sentido, el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha apuntado la estrecha relación que une la celebración de estas fiestas con el turismo. "La Navidad es un gran producto turístico que tiene mucho que ver con la singularidad y la diferenciación de lo que somos los valencianos por todo el mundo", ha indicado.

Colomer también ha explicado que la campaña tiene mucho que ver con la intención de la AVT de "desestacionalizar" el turismo y de promocionar una Comunitat Valenciana abierta y hospitalaria.

DECORACIÓN Y ACTIVIDADES EN EL PALAU

El Palau de la Generalitat se engalanará durante estas fiestas con un árbol de Navidad de emojis con los productos y lemas de la campaña, que ha sido diseñado por la agencia de publicidad KIDS. Asimismo, habrá una escultura de hilo, madera y luces 'leds' que corona el Patio Gótico del Palau que es obra de Vicente Carrasco.

En ella se han empleado 6.000 metros de hilo que representan la red comercial del gran tejido productivo con el que cuenta la Comunitat y que aporta valor y riqueza a unas fechas tan señaladas como la Navidad.

El acto también ha servido para presentar la programación de las actividades con las que se pretende acercar la Navidad y sus productos a todos los valencianos, que tendrán lugar en el Patio Gótico del Palau de la Generalitat desde el 11 de diciembre hasta el día de Reyes.

Como novedad, este año destaca la organización de un show cooking con el cocinero Joan Climent sobre la cocina navideña con productos de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar el 22 diciembre a las 19.00 horas, y otro con la chef Begoña Rodrigo, sobre recetas de aprovechamiento, que se celebrará el 4 de enero, también a las 19.00 horas.

Además, una "gastroneta" volverá a instalarse en los alrededores del Palau del 22 al 5 de enero, excepto festivos, para degustar todos los productos navideños valencianos que forman parte de la campaña.

La música también juega un importante papel en la programación de este año, con conciertos de Berklee, de la Banda Joven Asociación Musical de Buñol, Cullera y Liria, del grupo valenciano Gener. Las citas musicales para los más pequeños vendrán de la mano de Trobadorets y de Dani Miquel.

Por otro lado, el Palau celebrará jornadas de puertas abiertas desde el 11 de diciembre hasta el día de Reyes, y se desarrollarán visitas guiadas para el alumnado de los colegios de la Comunitat Valenciana. Además, en la Sala de la Escribanía se ubicará una parte del Belén monumental que también se expone en el Palau dels Català de Valeriola y en el Palau dels Borgia.