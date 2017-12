Cataluña. iglesias presume de 'la salida domènech' frente a un iceta anclado en la "extrema derecha"

11/12/2017 - 20:40

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presumió este lunes del gobierno que puede construir el candidato de Catalunya En Comú-Podem a la Presidencia de la Generalitat, Xavier Domènech, frente a un líder del PSC, Miquel Iceta, que está anclado en la "extrema derecha" y que "baila al son de Ciudadanos y del PP".

Iglesias se estrenó esta tarde en la campaña electoral en Cataluña en un acto en Tarragona al que acudieron unas 500 personas, según la organización del partido, y en el que el líder de la formación morada se preguntó qué va a pasar tras los comicios. "¿El 22 de diciembre qué?", dijo en alusión al día posterior a las elecciones. "¿Cuál es la propuesta del resto de candidatos?", se preguntó.

Apeló al "agotamiento político" de la estrategia separatista de Junts pel Catalunya, ERC y la CUP y se cuestionó si estas tres formaciones van a volver a "pelear" para negociar quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat. "¿Cuál va a ser la siguiente promesa? ¿Cuándo va a ser el próximo referéndum? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Otra vez exactamente lo mismo que hace dos años?", afirmó en referencia a las elecciones de septiembre de 2015.

Con todo, criticó a quienes están "enfrente" de los soberanistas y dijo que es "la extrema derecha gobernando con Iceta". Este gobierno, indicó con sorna, contaría con Inés Arrimadas como presidenta, Xavier García Albiol como vicepresidente "e Iceta bailando entre los dos". "El problema no es que Iceta baile, el problema es bailar al son de Ciudadanos y del PP", subrayó.

"¿Se imaginan a (Juan Carlos) Girauta de conseller de Interior? ¿Se lo imaginan pasando revista a los Mossos d'Esquadra? ¿O a Toni Cantó dirigiendo Tv3? ¿Eso es una alternativa para Cataluña?", se preguntó. Dijo no entender al PSC, que "hace políticas progresistas de la mano de Ciudadanos y del PP". "Sencillamente, no lo entiendo", dijo.

LA 'SALIDA DOMÈNECH'

Defendió 'la tercera vía' para Cataluña "que no necesita vengarse de nadie, que es la salida Domènech". Explicó que lo que necesita el territorio catalán es un Ejecutivo de "reconciliación" que apueste por los derechos sociales y que tenga un férreo compromiso "para echar a Rajoy" del Gobierno de España.

"Hace falta un gobierno en Cataluña comprometido con echar a Rajoy. Un gobierno comprometido con el cambio en España" para, indicó, revertir "el proceso de involución democrática". "Es vergonzoso que haya presos políticos o que se haya intervenido la autonomía catalana" y el nuevo gobierno catalán "pasa por tejer alianzas para sacar al PP".

Lamentó que "algunos" vayan a referirse al voto para Catalunya En Comú-Podem como el de la "venganza" y lanzó el siguiente mensaje: "Domènech tiene una solución que no es épica, que no necesita envolverse en banderas. Pero las cosas de comer no son épicas. ¡Xavi president!", proclamó.

Por su parte, Domènech pidió dirigirse "al millón de olvidados" que todavía no han decidido su voto para el 21 de diciembre y destacó que ellos pueden ser "el gran tsunami que acabe con la dinámica de bloques en este país".

"Nosotros no mentimos. Somos honrados y no jugamos a la ruleta rusa. Tenemos la llave del desbloqueo. Las llaves abren puertas. Porque hay una salida de todo esto. Y esta salida es un gobierno de todos y de todas", señaló.

Demandó transformar España para cambiar también Cataluña. "Al PP o lo echas o no lo echas. Si hay una cosa clara es que este país tiene que ser para construir sus anhelos plurales". Asimismo, pidió a los asistentes imaginar un gobierno "para toda Cataluña" que "avance para no dejar a nadie atrás" y deje a un lado los bloques "para abrir las soluciones". "Quiero formar un gobierno no sólo para una parte. Para todos y todas, para el pueblo, un gobierno que pondrá a la gente en el centro. ¡Tenemos la llave!", defendió en un acto que culminó con los acordes de la canción de 'Common People' (Gente común) de la banda inglesa 'Pulp'.

