Gabilondo llama a votar a Iceta para acabar con el "sectarismo y el resentimiento"

11/12/2017 - 21:31

El exministro socialista Ángel Gabilondo ha llamado este lunes a votar al candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, para acabar con el "sectarismo y el resentimiento" que han provocado los independentistas.

BADALONA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

Lo ha hecho en un mitin de Miquel Iceta en el Centro Internacional de Negocios de Badalona (Bcin), en el que también ha participado la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon; el candidato socialista Raúl Moreno, y el líder en Badalona, Àlex Pastor.

Gabilondo ha ensalzado la figura de Iceta, "su tono reivindicativo y que quiera transformar desde los valores socialistas: no te vamos a dejar solo, ni aquí ni en el resto de España".

Y ha añadido que, "frente a la altiva petulancia de algunos, se necesita a alguien con palabra, solvente y eficiente como Miquel Iceta", de quién también ha ensalzado su liderazgo visionario creando decisiones compartidas, convocando y propiciando pactos.

Gabilondo ha llamado precisamente a hacer un "pacto de afectos" entre españoles, y ha bromeado con que si la situación sigue así, van a acabar llevándose bien todos los socialistas cerrando filas contra el independentismo y el inmovilismo de PP y Cs.

"Más vale pelearse en torno a una mesa que en un campo de batalla, con sensatez. Basta ya de vetos, los cambios los tenemos que hacer juntos", ha clamado.

Y ha proseguido: "Catalunya no es nada sin el resto de España y el resto de España no es nada sin Catalunya, separados no somos mejores".

"OS NECESITAMOS, MUCHA SUERTE"

"Os necesitamos, mucha suerte" catalanes, ha defendido Gabilondo en su discurso, en el que también ha criticado los recortes sociales y el crecimiento de la desigualdad.

Mientras se debate sobre el proceso independentista, ha alertado, "el sistema socieconómico sigue poco a poco su labor de impune desmantelamiento del Estado del bienestar".

"Hablen, hablen del 'procés', que mientras hablan del 'procés' se siguen recortando derechos" y aprobando leyes como la Lomce y la de seguridad ciudadana, ha lamentado.

También se ha referido a las "quiebras afectivas y de relaciones" que ha provocado el proceso independentista, y ha apelado a sanarlas cuanto antes de la mano de Iceta.

Solo Iceta podrá "romper la bipolaridad y el maniqueísmo" y tender puentes para acabar con la confrontación desde la sinceridad: el resentimiento hace imposible construir nada, eso solo provoca división".