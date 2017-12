El Gobierno pregunta al Ayuntamiento sobre el estado del edificio del MAS y las obras de la colección Norte

11/12/2017 - 21:33

La Sociedad Regional de Cultura contrata a un asesor externo de relaciones institucionales y comunicación por 39.600 euros anuales

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha solicitado información al Ayuntamiento de Santander sobre el estado del edificio que alberga el Museo de Arte Contemporáneo (MAS) tras el incendio del pasado 20 de noviembre, así como de las 36 obras de arte de propiedad regional, pertenecientes a la Colección Norte, que el museo, de gestión municipal, tiene cedidas en préstamo.

Así lo ha explicado el consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes, este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de la diputada del PRC Teresa Noceda, quien ha opinado que el incendio "ha dejado entrever las carencias" del MAS, cuyos fondos "no parecen tener", a su entender, el valor que se les ha atribuido con "engañosa publicidad".

Fernández Mañanes ha explicado que el MAS no forma parte del sistema de museos de Cantabria porque el Ayuntamiento así lo decidió en su momento. Ha añadido que la Consejería de Cultura autorizó las obras que se están realizando en el museo porque el edificio es un bien de interés cultural, y como tal forma parte del patrimonio de Cantabria, no así la colección que "no goza de la protección que podría tener" si fuera un BIC.

El consejero ha señalado que la única comunicación que ha habido por parte del Ayuntamiento tras el incendio fue la llamada que la concejala de Cultura hizo de forma "inmediata" a la directora general de Cultura para comunicarla que las 36 obras de la Colección Norte estaban "en perfecto estado".

"Si no sabemos dónde están las obras del Gobierno, menos aún sabemos dónde están el resto de las obras", ha señalado Mañanes, quien ha dado cuenta de la información que se ha solicitado al Ayuntamiento para conocer el estado del edificio y las obras de la Colección Norte, dónde están y si esa ubicación "reúne las condiciones adecuadas para su preservación".

PRENSA DEL PALACIO DE FESTIVALES

Por otro lado, el consejero ha explicado que la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, ha contratado a un asesor "con ampliar funciones" que se encargará de las relaciones institucionales y la política de comunicación. Según ha dicho se trata de "un contrato de asistencia técnica, de 39.600 euros anuales impuestos incluidos: el 21% de IVA y el 15% de retención del IRPF".

Mañanes ha añadido que la contratación de esta persona se ha realizado cumpliendo los requisitos de un contrato de menos de 50.000 euros, "en base a la idoneidad del candidato y la justificación de la necesidad".

En respuesta a las preguntas del diputado del PP Iñigo Fernández -periodista de profesión-, el consejero ha asegurado que no se ha relevado a nadie del puesto de responsable de prensa del Palacio de Festivales porque ese puesto "no existe como tal".

Ha añadido que la funcionaria del gabinete de prensa del Gobierno que realizaba esas funciones está ahora en las dependencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y ha negado que se trate de una externalización. "El servicio se va a gestionar internamente por la sociedad con el asesoramiento de un profesional contratado", ha dicho.