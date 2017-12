Finaliza la primera sesión de la comisión de presupuestos de C-LM para 2018, que debate este martes otras 138 enmiendas

11/12/2017 - 23:27

PSOE acepta una propuesta de Podemos para que el Consejo Social de la UCLM controle la financiación de la Institución académica

TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

La primera sesión de la comisión en la que los grupos parlamentarios de la región --PP, PSOE y Podemos-- están debatiendo las enmiendas admitidas en la tramitación de los presupuestos de Castilla-La Mancha para el 2018 ha finalizado tras más de 12 horas de debate, en las que se han abordado 193 enmiendas, dejando otras 138 propuestas para la segunda jornada de este martes.

En esta jornada, en la que los diputados castellano-manchegos han desarrollado un debate ininterrumpido desde las 10.30 horas, se han estudiado más de la mitad de las 331 enmiendas que se habían incorporado a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que contempla una cuantía total de 9.219,1 millones de euros.

Por el momento, todas las enmiendas defendidas este lunes por el PP --189-- cuentan con una crítica negativa de PSOE y Podemos que oficializarán en la votación que se hace este martes de todas las enmiendas, previamente aceptadas a trámite por la Mesa de las Cortes y que podrían llegar a debatirse también en el pleno que previsiblemente se celebrará durante los días 21 y 22 de diciembre para aprobar los presupuestos de 2018.

El grueso de las enmiendas que han tratado varios de los diputados de las tres formaciones en esta jornada corresponden a las áreas del Instituto de la Mujer, la Radio y la Televisión públicas, Fomento, Empleo, Hacienda, Educación, Cultura y Deporte, quedando así pendientes las de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Sanidad y Bienestar Social.

Tanto PSOE como Podemos han ido mostrando su posición contraria a las enmiendas presentadas por el PP en base a argumentos tales como la "inconcreción, la incoherencia, la duplicidad", sus "populistas" medidas o "el detrimento" que "provocarían en otras partidas" las iniciativas de los 'populares'.

Así, de las enmiendas del PP referidas a capítulos como el despoblamiento, el fomento de la natalidad, ayudas a centros de la mujer o las entidades locales para reforzar los servicios de limpieza o mantenimiento de centros educativas, serán declinadas por "poner en riesgo" las cuantías destinadas a la lucha contra la violencia machista y la prevención de la igualdad, entre otras.

En el área de Fomento, serán rechazadas 39 enmiendas del PP que solicitaban presupuestar infraestructuras como la plataforma logística de Albacete, ejecutar obras de adecuación urbanística de Alcalá del Júcar (Albacete) tras los desprendimientos de rocas que se han producido en el municipio, inversiones de 300.000 euros para que la señal de televisión llegue a todos los municipios de la región o la dotación de 3,5 millones de euros a la adecuación de carreteras y la eliminación de puntos negros.

Lo mismo les pasará a las propuestas 'populares' en educación para disminuir las ratios del número de alumnos por aula, la dotación de diversas infraestructuras educativas, ayudas en materia de cultura para la rehabilitación o puesta en marcha de casas culturales en la región y, por el momento, en el resto de áreas debatidas.

"Parece que lo hacen un poco a boleo", ha espetado a los 'populares' el diputado de Podemos David Llorente durante una de sus intervenciones, un reproche que la diputada socialista Rosario García Saco ha ampliado afirmando que "parece que al PP le ha llegado el espíritu navideño". "Piensan que esto es la carta de los Reyes Magos, se les ha ido de las manos", ha agregado sobre las enmiendas "poco o nada rigurosas" que a juicio ha presentado el Grupo Popular.

Como réplica, el diputado del Grupo Popular Francisco Nuñez se ha dirigido a Llorente advirtiéndole por si le "llama el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la semana que viene y se ve obligado a votar en contra del presupuesto que está defendiendo ahora". También, la diputada María Pilar Martínez ha defendido que las enmiendas presentadas por el PP "no son erróneas porque si no, no estarían debatiéndose en comisión"

FINANCIACIÓN DE LA UCLM

De su lado, las enmiendas referidas a la realización de un contrato-programa con las universidades públicas de la región -la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)--, han ido acompañadas de transaccionales de las que el PSOE ha aceptado una de Podemos en la que insta a incluir al Consejo Social de la UCLM en el control que, "al igual que en otras 13 regiones", plantean realizar a la financiación de la institución académica.

"La planificación de las actuaciones de control se someterán a previa consideración del Consejo Social de la UCLM", ha afirmado Díaz en la presentación de esta transaccional aceptada por el PSOE y que se aprobaría este martes en la votación que se realizará de todas las enmiendas debatidas.

Asimismo, otra enmienda conjunta de PSOE y Podemos hará que se incluya en los presupuestos el anticipo del pago de personal y becas de alumnos, un contrato-programa basado en el Pacto por la Recuperación Económica de la región y un acuerdo para el Pacto Social de Castilla-La Mancha con ambas universidades públicas.

Por el contrario, PSOE y Podemos no han aceptado otra transaccional del PP para cifrar en 150 millones de euros la dotación a la Universidad regional y la posibilidad de suprimir los contratos-programas con la presentación de los planes estratégicos por parte de las universidades.