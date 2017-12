CCOO dice que el "amplísimo" apoyo a la huelga es un "buen mensaje" para Educación y anuncia que seguirán las protestas

12/12/2017 - 14:18

Reclama mejoras laborales para los trabajadores y reitera su oposición a Heziberri y la LOMCE

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

CC.OO. de Euskadi ha destacado el "amplio seguimiento" que ha tenido la convocatoria de huelga en la Educación pública no universitaria de este martes, que supone "una demostración de fuerza" y "un buen mensaje" ante la postura de "no negociación" del Departamento de Educación. Asimismo, ha advertido de que, si no hay "una actitud distinta", las movilizaciones serán "continuas" a lo largo del próximo semestre.

El sindicato se ha concentrado este martes en las tres capitales vascas con motivo de la jornada de huelga en la educación pública no universitaria de Euskadi, que ha sido secundada por todos los sindicatos del sector.

En la movilización de Bilbao, que se ha desarrollado bajo el lema 'Vamos a recuperar lo arrebatado. Derechos Laborales. Empleo Público', el responsable del área de Educación de CC.OO. de Euskadi, Pablo García de Vicuña, ha resaltado el "amplio seguimiento" de la convocatoria.

A su entender, se trata de "una demostración de fuerza ante una Consejería que se niega a tener una oportunidad de dialogar con las organizaciones sindicales".

García de Vicuña ha señalado que, con esta convocatoria, se pretende no sólo reclamar mejoras en las condiciones salariales y derechos que han sido "restringidos", sino también "decir alto y claro que estamos con un sistema educativo, Heziberri, que no nos convence y bajo la presión de una ley orgánica, la LOMCE, que en todo momento deseamos combatir y retirar".

Por ello, ha esperado que la movilización, a la que estaban llamados tanto los docentes como el personal de cocina y limpieza, así como de apoyo educativo, sirva "de aviso a navegantes" para el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y también para el Ejecutivo central, a los que ha advertido de que "no es el camino".

En relación a la falta de unidad en la movilización de este martes, ha asegurado que CC.OO. ha hecho "todo lo que ha podido" por coincidir en las manifestaciones con el resto de sindicatos, por lo que "otras organizaciones serán las que tienen que decir el motivo por el que no hemos estado".

MOVILIZACIONES CONTINUAS

En cualquier caso, ha afirmado que CC.OO. no desea "resaltar eso", sino el hecho de que "la respuesta ha sido unánime" en la convocatoria de huelga y que es "un buen mensaje" para quienes apuesta por "otro camino, el de la imposición y la no negociación". "Ahí no va a estar nunca CC.OO.", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que la huelga de este martes no es la primera convocatoria de movilización este año y ha advertido de que, si "no vemos una actitud distinta" por parte del Departamento de Educación, "este tipo de movilizaciones serán continuas a lo largo del próximo semestre".