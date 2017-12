El tribunal de los ERE pregunta a los acusados si acudirán a la Audiencia en coche y recomienda compartirlo

12/12/2017 - 14:29

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha preguntado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los otros 20 ex altos cargos que serán juzgados desde este miércoles por el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE irregulares si, "por razones de seguridad", quieren acceder en vehículo hasta las cercanías del edificio de la Audiencia donde se celebrará la vista oral.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal del caso ERE señala que "aquellos acusados que por razones de seguridad quieran acceder en vehículo" hasta la explanada situada delante del edificio de la Audiencia Provincial "deberán comunicarlo a este tribunal" con anterioridad al inicio de la vista oral.

La Sección Primera recomienda que, en caso de querer acceder a dicha explanada en vehículo, los acusados lo hagan, "en la medida de lo posible, en vehículo compartido" e indicando la matrícula del mismo, según la providencia fechada el día 11 de diciembre y notificada este martes a las partes personadas en el procedimiento.

El tribunal ha realizado esta petición a los acusados tras el oficio remitido por el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, "sobre el acceso de los acusados al edificio de la Audiencia" y "conforme a lo acordado" en la reunión mantenida ayer lunes entre el propio presidente de la Audiencia, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla y el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juicio, cabe recordarlo, comenzará este miércoles, a las 10,00 horas, con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, cuestiones previas que está previsto que se prolonguen también el jueves y el viernes, tras lo que el juicio se reanudará ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

LOS 22 ACUSADOS

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.