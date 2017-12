Anpe C-LM exige negociar en mesa sectorial y de forma "inmediata" las instrucciones de plantillas de centros educativos

12/12/2017 - 14:41

El sindicato de la Enseñanza Pública de Castilla-La Mancha (Anpe C-LM) ha resaltado la necesidad de negociar en mesa sectorial y de forma "inmediata" las nuevas instrucciones de modificación de las plantillas en centros educativos.

ALBACETE, 12 (EUROPA PRESS)

Tras una reunión celebrada este martes, 12 de diciembre, en Albacete, en la que se han presentado las instrucciones de la Consejería de Educación para las plantillas de los centros de cara al curso 2018-2019, Anpe ha señalado, según informa en un comunicado, que éstas "suponen un retroceso en la creación de plazas en los centros de Infantil y Primaria, siendo además insuficientes para revertir, en Enseñanzas Medias, la situación de las plantillas en los centros educativos públicos de la región".

Para este sindicato es "alarmante" que en la reunión de plantillas de la provincia de Albacete se hayan presentado unas instrucciones no negociadas, por lo que no las consideran válidas. "Por ejemplo, mantienen los recortes en las ratios, no recupera los apoyos de Infantil, permite crear plazas bilingües de Infantil en centros sin proyecto lingüístico y además, la reducción horaria en Enseñanzas Medias para este curso no revierte el elevado número de amortizados y desplazados de la provincia", señalan.

"Estas instrucciones afectan directamente a los recursos humanos en los centros públicos, así como a las creaciones, supresiones, amortizaciones y desplazamientos de docentes funcionarios de carrera y, por lo tanto, al profesorado, alumnado, familia y sociedad; suponen la reducción de apoyos, desdobles y refuerzos, y un retroceso en la calidad de la educación", añaden en el comunicado.

Por último, Anpe recuerda que la aplicación de las instrucciones de plantillas, del curso pasado, ha supuesto en la región "que más de 450 maestros funcionarios no tengan destino, mientras que en Enseñanzas Medias se mantienen 500 amortizaciones de plazas, dejando a 150 funcionarios desplazados de sus centros".

PUESTOS EN EL CONSERVATORIO

Otro aspecto es la negociación de las instrucciones para establecer la relación de puestos de trabajo del Conservatorio Superior de Música de Albacete que, tras varios años en funcionamiento, "no se ha abordado".

Por ello, urgen la convocatoria "inmediata" de la Mesa Sectorial para una negociación "real" de unas instrucciones de plantillas que "reviertan los recortes de los últimos años". La situación de las plantillas de Castilla-La Mancha "hace necesario un cambio de rumbo en la política educativa de la región", por lo que exigen a la Consejería de Educación un mayor compromiso con el profesorado y la Enseñanza Pública, y alcanzar "cuanto antes" un acuerdo de plantillas.