El psoe carga contra la "inexistente" actividad legislativa del gobierno y el veto que ejerce a la oposición

12/12/2017 - 14:30

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, cargó este martes contra la "inexistente" actividad legislativa del Gobierno y resumió como "bastante preocupante" el balance de los 13 meses del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

En la semana que termina el actual periodo de sesiones parlamentarias -el próximo va de febrero a junio-, el PSOE aprovechó para denunciar que "nunca" antes había habido un gobierno con una "inactividad como la que está llevando a cabo" el Ejecutivo de Rajoy.

Así, la portavoz socialista dijo en rueda de prensa que en estos 13 meses el Gobierno sólo ha presentado 14 proyectos de ley, de los que 9 se corresponden con trasposiciones de directivas europeas, y de los cinco restantes dos son por la actualización del cupo y del concierto vasco.

De esta manera quiso evidenciar que la actividad del Ejecutivo ha sido "inexistente" y que está "dejando de lado" las políticas sociales, lo que consideró "especialmente grave" por la situación que atraviesa España.

Robles reconoció que la situación de Cataluña ha sido "grave" pero criticó que el Gobierno ha dejado "sin atender las necesidades graves de España". La portavoz del PSOE también criticó que el Ejecutivo se esté "comportando" como si tuviera mayoría absoluta porque ha empleado estratagemas parlamentarias para frenar las iniciativas de la oposición.

"No presenta y también se niega a dejar que la oposición no lo haga", denunció Robles, para después pedir al Ejecutivo que si no es capaz de impulsar iniciativas legislativas que "por lo menos no vete".

(SERVIMEDIA)

12-DIC-17

MML/gja