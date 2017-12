La oposición espera que se acuerden "inversiones importantes" para la red de Cercanías

12/12/2017 - 14:57

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han esperado este martes que se acuerden "inversiones importantes" para la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid, tras la reunión que mantendrán la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado que "si no sabes lo que quieres para el transporte es complicado acertar". A su juicio, "no saben lo que quieren ni cómo lo quieren y esta reunión con el Ministerio no vale".

"No tienen un proyecto a medio y largo plazo de lo que quiere que sea el Transporte Público. Espero que esa reunión no sólo dé titulares, sino que informen a los ciudadanos y ofrezcan soluciones", ha solicitado Aguado.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha celebrado que se produzca esta reunión, ya que "el transporte público está totalmente abandonado" y "no ha tenido la menor inversión desde hace 10 años".

A pesar de ello, la formación morada se ha mostrado "escéptica" con que se pueda atajar esta situación. "Vemos difícil que se recupere lo que hace diez años está en estado de abandono. Ojalá se ataje esta situación, pero somos escépticos por lo mucho que hace falta mejorar", ha agregado.

También, ha criticado que el Gobierno regional invierta más en mejorar carreteras y sus infraestructuras que el transporte público y fomentar su uso, como sí hace, a su juicio, el Ayuntamiento de Madrid.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha incidido en que hay un menor número de trenes y un mayor número de averías "evidente"; así como que las inversiones de Cercanías estén paralizadas en Madrid.

Además, Gabilondo ha criticado la "falta de previsión gubernamental", como las prejubilaciones de los maquinistas, cuya respuesta fue "la no incorporación de nuevas personas, sino la supresión de trenes".

Asimismo, el socialista ha vaticinado que de esta reunión saldrán propuestas de mejora para los presupuestos generales del Estado en materia de Cercanías. "Me parece poco presumible que se organizara una reunión de este calibre para decir que ha sido un fracaso y que no ha habido ningún acuerdo", ha añadido.

El portavoz popular, Enrique Ossorio ha reconocido que son "conscientes de la deficiencias de los últimos días" en el servicio de Cercanías, que, aunque "no han sido graves, sí ha habido incidencias que han fastidiado a los Ciudadanos", algo que "hay que resolverlo y no se puede aceptar".

Ossorio ha detallado que la puntualidad hasta el mes de octubre en este servicio ha sido del 96,3 por ciento y que cada día se mueven 1.300 trenes y 845.000 pasajeros en Madrid. Por es emotivo, no entiende del "abandono" que ha hablado antes Ruiz-Huerta.

Además, el popular ha explicado que el presupuesto en materia de transportes crece un 6,72 por ciento, algo que, a su parecer, refleja el compromiso del Gobierno en transportes.