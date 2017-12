'Matacabras', supuesto miembro de 'Dominican Don't Play', disparó a un joven de 18 años en Alcobendas "para asustarle"

Roger Abigail E.B., presunto miembro de la banda latina 'Dominican Don't Play' conocido como 'Matacabras', ha reconocido que disparó en 2016 en Alcobendas a otro supuesto integrante de la organización, bajo el sobrenombre de 'Locotron' y de 18 años, porque éste antes le amenazó de muerte, aunque ha precisado que el disparo lo realizó "para asustarle".

Así lo ha contado este jueves 'Matacabras' en su declaración ante el juez de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha revelado que convivió con la víctima durante un tiempo, y que ésta finalizó "mal", con 'Locotron' amenazando de muerte al propio acusado y a su novia de la siguiente forma: "Te pillo por ahí fuera y te mato".

'Matacabras', que se enfrenta a 24 años y medio de cárcel por la supuesta comisión de los delitos de asesinato, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a organización criminal, ha relatado que el día de los hechos, sobre las 14 horas del 28 de noviembre de 2016, se dirigió junto a un amigo al Parque de Cataluña situado en Alcobendas.

Lo hizo, según sus palabras, a pesar de que le dijo a su amigo que "iba a tener problemas con él". Una vez llegaron al citado parque se encontró con 'Locotron' y con otros conocidos del barrio, donde comenzaron una disputa verbal que llegó a transformarse en una pelea física "a puñetazos, como hombres". Fueron separados y entonces el acusado sacó un peine de pinchos, a lo que la víctima respondió haciendo visible una navaja mariposa.

"PENSÉ QUE NO LE HABÍA DADO"

Puestos en esta situación, 'Matacabras' ha explicado que fue a coger el arma homicida que tenía escondida en un punto del parque porque creía que 'Locotron' llevaba una pistola oculta en su chaqueta. Cuando el acusado volvió, y tras hacer 'Locotron' "el reflejo de sacar el arma", disparó a unos dos metros de distancia "sin intención de matarle, solo para asustarle".

Entre víctima y presunto agresor se situó uno de los amigos de 'Locotron', que de hecho vio como la bala traspasó su chaqueta haciéndole dos agujeros. "Pensé que no le había dado, estaba muy nervioso", ha señalado el acusado.

Tras el disparo todos los presentes, que han declarado como testigos en la causa, salieron corriendo incluida la víctima, que saltó una valla de dos metros de altura del parque mientras portaba la navaja y se sujetaba la zona del disparo con la otra mano. Finalmente cayó al suelo y fue allí donde varios testigos ajenos a la pelea avisaron a la Policía del estado del joven.

Unas horas después de los hechos la Policía paró por la calle a 'Matacabras' y le pidió que les facilitara su documentación, donde le informaron de que había un herido en el parque donde él había estado ese día. Después, en el portal de su casa, se encontró con varios conocidos a los que reconoció haber disparado aunque "lo sentía". Por la noche, tras enterarse de la muerte de 'Locotron' y consultarlo con su madre y su abogado, llamaron a comisaría y se entregó voluntariamente.

El acusado, en prisión provisional desde el 1 de diciembre de 2016, ha negado que pertenezca a 'Dominican Don't Play', un extremo confirmado por todos los testigos. No ha sido así en el caso de la víctima, ya que uno de sus amigos ha reconocido que era miembro activo de la banda latina. Esto no ha sido confirmado por el padre de 'Locotron', con quien vivía a pesar de no estar muy satisfecho con su actitud: "No tenía respeto por nadie, salía por ahí y no sé ni lo que hacía".

'Matacabras', para quien el fiscal también reclama una indemnización de 150.000 euros para los padres de la víctima, era en aquella época un miembro activo de 'Dominican Don't Play', según el Ministerio Público, y ya contaba con una "amplia" ficha policial por delitos relacionados con estafa, ocupación de inmuebles e incluso por malos tratos a su pareja.