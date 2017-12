El Centro de Transfusión organiza en la Casa Colón su tradicional macrocolecta previa a las fiestas navideñas

12/12/2017 - 15:27

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza este martes y miércoles su tradicional macrocolecta de sangre previa a las fiestas navideñas, cuyo objetivo es garantizar las reservas de componentes sanguíneos y asegurar el abastecimiento de los hospitales onubenses durante estas fechas. Se trata de la cuarta campaña de este tipo en 2017, tras las realizadas en la víspera de Semana Santa y a mediados de junio y septiembre.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha aprovechado la celebración de esta cita para presentar la Red de Municipios Donantes de Vida, una iniciativa que va a impulsar de la mano de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva con la finalidad de implicar a los consistorios onubenses en el proceso de donación tanto de sangre como de órganos y tejidos, como es el caso de la médula ósea, a través de su adhesión a dicha red, ha informado la Junta en una nota.

La idea es que los municipios se conviertan en agentes de difusión de la importancia de donar entre sus vecinos y colaboren con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para facilitar el acceso de la población a esta práctica solidaria.

El acto de presentación ha corrido a cargo del delegado territorial del ramo, Rafael López; la diputada de Cultura, Lourdes Garrido; la concejala de Políticas Sociales e Igualdad del ayuntamiento capitalino, Alicia Narciso, y la responsable del Centro de Transfusión, María Dolores Fernández.

En cuanto a la macrocolecta, mantiene el formato de sus últimas ediciones: durante dos días consecutivos --martes y miércoles-- y en horario de tarde --de 16,30 a 21,30 horas-- en la Casa Colón de la capital, y con ella, el Centro de Transfusión persigue anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones, de manera que los centros hospitalarios onubenses tengan garantizado el suministro en las próximas fechas y puedan continuar prestando su servicio con total normalidad.

La intención de la administración sanitaria es seguir organizando cada año cuatro macrocolectas, el doble de las que se llevaban a cabo anteriormente. Una medida que se inició en 2015 con el propósito de dar respuesta al incremento del número de donaciones de sangre que se necesitan diariamente en la provincia para cubrir las peticiones generadas desde el sistema sanitario, que han aumentado en los últimos años de 60 a 80.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células animan a los onubenses a participar nuevamente en esta campaña, que dispone de un operativo formado por 12 puestos para la donación simultánea de todos aquellos ciudadanos interesados en acudir, donde un total de 14 profesionales, entre médicos, enfermeras, administrativos y celadores-conductores, integra el equipo que atenderá a los donantes. Al igual que en pasadas ediciones, este dispositivo cuenta con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

La previsión de los organizadores es que durante las dos jornadas se obtengan alrededor de 250 donaciones. Entre las tres macrocolectas que ya se han efectuado este año se han recogido 813 donaciones de sangre y 45 de plasma. Por ello, la Junta y el Centro de Transfusión agradecen la masiva respuesta que los onubenses siempre muestran ante este tipo de iniciativas e invitan a la población a participar para que una vez más puedan lograrse los objetivos propuestos.

ACCESIBILIDAD Además de la macrocolecta, los onubenses que quieran apoyar esta acción solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas y los sábados de 10,00 a 13,00. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

La población que desee conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de estas unidades móviles pueden hacerlo en la página web del SAS, disponible en internet en la dirección www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, visitando en concreto un apartado específico denominado 'Donar sangre', así como mediante la aplicación para móviles 'Dona Sangre Andalucía', que se puede descargar en Google Play Store y en App Store o directamente en el buscador indicando 'Dona Sangre Andalucía'.

En este sentido, es necesario recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.

El Centro de Transfusión ha registrado en lo que va de año un total de 17.888 donaciones, de las que 16.774 han sido de sangre y 1.114 de plasma, que permiten mantener la tasa global de donación en la provincia en 37 donaciones por cada 1.000 habitantes, la tercera más alta de Andalucía. La actividad del centro se ha completado con la extracción de 3.132 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.

DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

A raíz de los últimos llamamientos que se han producido en la provincia para promover entre la ciudadanía la donación de médula ósea, la Junta recuerda cómo se lleva a cabo esta actividad e insistir en que la asistencia a las personas interesadas está plenamente garantizada, tal y como pone de manifiesto que desde 2015 a la actualidad se haya cuadruplicado el número de muestras recogidas en Huelva para el registro de nuevos donantes --813 en 2015, 3.557 en 2016 y las 3.132 de lo que llevamos de 2017--.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva es el dispositivo del sistema sanitario público andaluz encargado en la provincia de atender a los posibles donantes de este tejido, a los que se realiza una entrevista en la que se explica el procedimiento de donación y los potenciales riesgos y molestias que puedan producirse aunque sean mínimos, que va acompañada de una toma de muestra sanguínea para determinar los datos inmunológicos (tipaje de antígenos HLA). Se recomienda a la población que para esta clase de donación es más cómodo acudir al centro con cita previa, siendo el horario de asistencia el anteriormente mencionado.

Una vez evaluadas y clasificadas, dichas muestras son incorporadas en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo), un registro de donantes voluntarios puesto en marcha en 1991 por la Fundación Josep Carreras. Para efectuar la búsqueda de donantes no familiares con vistas a pacientes españoles y facilitar los datos de los donantes españoles a otros países, se encuentra conectado con otros registros internacionales.

Actualmente, más del 90 por ciento de los pacientes encuentran un donante compatible a través del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, un sistema que garantiza la equidad entre todas las personas que esperan un trasplante.

Los requisitos para la donación de médula ósea son similares a los de sangre: tener entre 18 y 55 años --en el caso de la donación de hemoderivados la edad se eleva hasta los 65--, gozar de buena salud y no ser portador de determinadas enfermedades infecciosas que se transmiten por vía sanguínea (VIH, hepatitis, etc.).