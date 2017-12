Alejandro Sanz, Premio Ondas a Artista del Año: "El éxito básicamente se lo debo a la gente que lleva toda la vida ahí"

12/12/2017 - 15:56

El artista ha participado este mediodía en la recepción previa a la gala de entrega de los 64º Premios Ondas que se celebra esta noche en Sevilla

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

"El éxito básicamente se lo debe a la gente que escucha mi música, que lleva toda la vida ahí y no me suelta". Así se ha expresado Alejandro Sanz, Premios Ondas a Artista del Año, durante la recepción previa a la gala de entrega de los 64º Premios Ondas que se celebra esta noche en le Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), un acto celebrado en el Hotel Alfonso XIII y en el que han participado el resto de galardonados así como numerosas autoridades.

Durante el acto, Sanz, que ha sido galardonado por su aportación musical con su trabajo '+ ES +', cuando se cumplen 20 años de su disco original 'Más', ha destacado que se siente "muy, muy contento y muy feliz con este premio", al tiempo que ha afirmado que "cualquier excusa es buena para volver a Andalucía" y que "está feliz" de estar en Sevilla, donde además en la gala de esta noche estará acompañada por toda su familia, con lo que "me voy a sentir en casa".

Asimismo, y preguntado sobre qué queda del Alejandro Sanz de hace 20 años, ha señalado que "queda todo, la ilusión, las ganas y lo que queda por venir, muchas cosas". Además, en el ámbito musical, junto al artista madrileño también serán premiados en la ceremonia de esta noche, que se celebra por primera vez fuera de Barcelona y que será presentada por Toni Garrido y Cristina Bosca, Camarón de la Isla, Carlos Vives o Jarabe de Palo.

Este último ha señalado que "esta muy contento y agradecido" por este Ondas a la Trayectoria, el cuarto ya para la formación, porque "en lo nuestro es importante la credibilidad de las cosas y este premio para mí tiene credibilidad". "El primero que nos dieron con 'La flaca' me hizo tanta ilusión como este, ya que es a una trayectoria lo cual me ha hecho recordar que llevamos 20 años de esto y mirando para atrás estoy encantado de todo lo que nos ha pasado".

Del mismo modo, el actor Javier Gutiérrez, Mejor Intérprete de Ficción en la categoría masculina por 'Estoy vivo', ha manifestado que "es un honor" porque "es un premio muy prestigioso", toda vez que afirma que con "el nivel interpretativo que hay en la televisión de nuestro país, donde se hace una ficción de altísima calidad, ser el elegido en estos premios es todo un honor".

Por su parte, Blanca Suárez, que recibirá esta noche dos galardones, por la serie 'Lo que escondían sus ojos' y por 'Las chicas del cable', ha manifestado que le gustaría hacer muchas cosas y que "prefiere dejarse sorprender". "A veces no es posible hacer lo que tú quieres sí o sí en la vida, y hay veces que las opciones que se plantean son igual de válidas y maravillosas", destaca, al tiempo que asegura que "se ha sentido identificada" con todos los personajes que ha interpretado.

Como Mejor Presentadora de Radio ha sido premiada Angels Barceló (SER), mientras que Isabel Gemio recibirá le Premio a la Trayectoria. La periodista extremeña ha asegurado que "no va a parar" porque "tiene muchas cosas que hacer", y que "se siente como pez en el agua tanto en radio como en televisión". "La radio es un medio más personal y he podido demostrar quizás un perfil más periodístico con ese compromiso social que yo quería plasmar en estos años de mi vida", apunta, al tiempo que asegura que "le gustaría seguir dando voz a la gente que no tiene voz en los programas generalistas".

También Jacob Petrus, presentador de 'Aquí la Tierra' de TVE, galardonado con el Premio Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento, ha señalado que este premio "les llena de ilusión". "Estamos en una nube al ver a todos los premiados que nos rodean. Nos encanta que por segundo año se premie la información meteorológica, es una recompensa a la apuesta por este tipo de información".

A este tradicional encuentro que cada año celebran los Premios Ondas han asistido también los periodistas Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo, la viuda de Camarón, Dolores Montoya 'La Chispa', el guitarrista Tomatito, el cantaor José Mercé, el actor Josep Maria Pou, la presentadora Virginia Díaz, el presentador Josep Cuní, o políticos como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, o el consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios.

Juan Espadas ha hablado sobre qué significa que la gala de entrega de los Premios Ondas se celebre por primera vez en Sevilla y ha dicho que "es una enorme oportunidad de seguir proyectando esa imagen de marca de ciudad de eventos, de ciudad atractiva para la organización de citas de privilegio en España", al tiempo que asegura que estas cosas "solo sucedían en Barcelona y Madrid, y que Sevilla esté ahí y pugne por ser la sede de estos previos de aquí en adelante para nosotros será un magnífica noticia". "Vamos a estar absolutamente disponibles y entregados para que así sea", puntualiza.

Tras este encuentro, se ha realizado la foto de familia encabezada además de por la presidenta de la Junta y el alcalde de Sevilla, por el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y el presidente de Prisa Radio, Augusto Delkader, junto a los premiados de los Ondas 2017 y otros ejecutivos de Prisa.

LA GALA

La gala de entrega de los Premios Ondas 2017 comenzará a las 20,00 horas y contará con las actuaciones de Alejandro Sanz junto a Niña Pastori, Jarabe de Palo, y José Mercé y Tomatito, que rendirán homenaje a Camarón. El humor correrá a cargo de Juan Carlos Ortega, los componentes del programa 'La Vida Moderna' con David Broncano, Quequé e Ignatius y Toni Martínez con 'Especialistas Secundarios'.