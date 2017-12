Javier Taberna llama a "buscar lo que une" a los navarros para evitar caer "en el precipicio" de Cataluña

12/12/2017 - 16:20

Enlaces relacionados PSOE plantea acuerdos con el ICEX para que Melilla participe en procesos de internacionalización (10/12)

Reitera la posición "absolutamente en contra" de la reforma fiscal en Navarra

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha llamado a "buscar todo lo que pueda unir" a los navarros en la confianza de que "todavía estamos a tiempo de no caer en el precipicio en el que desgraciadamente se encuentra Cataluña".

Javier Taberna, en el acto de entrega de los Premios Cámara 2017, ha advertido de que "Cataluña está rota, la mitad de los catalanes quiere imponer a la otra mitad su modelo de sociedad, las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, las casas, los barrios, los pueblos, todo se ha hecho añicos, la convivencia se ha roto en pedazos y, como consecuencia, también su economía".

"¿Queremos esto para Navarra?", se ha preguntado, para plantear que "seamos capaces de dejar a un lado intereses meramente partidistas y electorales para buscar todo lo que nos pueda unir con sinceridad, sin miedos, sin reticencias, sin prejuicios". "Me dirijo a todas las personas que queremos a Navarra, que quieren su prosperidad en una sociedad plural, partiendo de la base de que nadie tiene la patente de la navarridad, pero respetando las mayorías sociológicas sin imposiciones de ningún tipo, como las lingüísticas (como la lista única en materias tan delicadas como la educación) ni culturales", ha indicado.

Javier Taberna ha asegurado que "siempre podrán contar con la Cámara de Comercio para colaborar, ayudar o participar en cualquier iniciativa que busque la convivencia entre los navarros, porque esa y no otra será la herencia que les dejaremos a nuestros hijos".

Durante su intervención, Taberna se ha referido también a aspectos de actualidad navarra, como la próxima reforma fiscal que será aprobada por el Parlamento foral. En este asunto, el presidente de la Cámara de Comercio ha manifestado que "los sistemas fiscales deben ser neutros, es decir, que no condicionen las decisiones de las empresas o ciudadanos, máxime donde hoy tenemos el dudoso honor de ser uno de los perores, si no el peor sistema fiscal de nuestro entorno más próximo".

Por eso, ha explicado que la Cámara de Comercio se ha posicionado "absolutamente en contra de las dos reformas fiscales anteriores y la que previsiblemente se aprobará por el Parlamento de Navarra, por entender que, justamente, van en contra del crecimiento económico, de la creación de empleo y con ello de nuestro Estado de Bienestar que es lo que queremos todos los navarros".

RESPALDO AL TAV Y AL CANAL DE NAVARRA

Javier Taberna se ha referido también al desarrollo del tren de alta velocidad y del Canal de Navarra, para manifestar que se alegra de que "el Gobierno de Navarra haya tomado la decisión, espero que irrevocable, de continuar con ambos proyectos y me consta que no ha sido fácil". "Por lo tanto, no puedo por menos que felicitar pública al vicepresidente del Gobierno Manu Ayerdi, que hoy nos acompaña", ha apuntado.

No obstante, le ha transmitido, "desde le máximo respeto, que, como en este caso, y en aras del bien común y del interés general de los navarros, a veces será necesario sumar otras mayorías parlamentarias para conseguir el bien común de Navarra". "La gran mayoría de los navarros estoy seguro de que lo agradecerán, sobre todo cuando se está demostrando que una buena gestión de los recursos hídricos, cada vez más escasos, al igual que la conectividad con el resto del mundo a través del ferrocarril o el avión son vitales para el desarrollo de una región. Una región mal conectada y sin agua no tiene futuro", ha afirmado.

En otro orden de cosas, Javier Taberna ha advertido durante su intervención de la "crítica" situación que están atravesando las Cámaras de Comercio españolas y ha rechazado la ley de bases del año 2014, que "está resultando un auténtico fracaso, porque lejos de solucionar el problema creado con la eliminación del recurso cameral permanente, lo ha agravado al olvidarse conscientemente de la financiación que todas las corporaciones de derecho público deben disponer para el ejercicio de sus funciones".

Taberna ha deseado que "los nuevos órganos camerales, salidos de las urnas el próximo año, negocien con el Gobierno de la nación una nueva financiación de Cámaras que resuelva definitivamente la angustia que estamos sufriendo durante los últimos 6 años".

Dicho esto, ha asegurado que la Cámara de Navarra "goza de buena salud, el próximo año, por fin, conseguiremos el equilibrio presupuestario, cumpliendo así con el plan estratégico al que nos comprometimos hace cuatro años".